Жительница Тюменской области ослепла на один глаз из-за ссоры с дворником

Фото: istockphoto/Inside Creative House
Жительница города Ишим в Тюменской области поссорилась с дворником, которая убиралась у них во дворе. Та позже натравила на обидчицу свою молодую знакомую, после чего потерпевшая наполовину ослепла.
Девушка пришла на квартиру женщины, которая уже и думать забыла о конфликте. Там знакомая дворника начала с ругани, а потом пустила в ход кулаки, передает URA.RU. Она дважды ударила потерпевшую в область глаза, в результате чего тот перестал видеть.
В местной больнице помочь женщине не смогли, так как отсутствовало необходимое оборудование. Тогда ее срочно направили в Тюмень, где врачи провели сложную операцию на поврежденном глазе, но вернуть зрение не смогли.
Агрессивная заступница полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд приговорил ее к выплате потерпевшей компенсации в размере 200 тысяч рублей. Рассматривается также вопрос о возбуждении в отношении девушки уголовного дела.
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В местной больнице помочь женщине не смогли, так как отсутствовало необходимое оборудование. Тогда ее срочно направили в Тюмень, где врачи провели сложную операцию на поврежденном глазе, но вернуть зрение не смогли.
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Александр Бойцов