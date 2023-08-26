Жительница Зеленограда перевела мошеннику с аватаркой Джона Бон Джови 1,5 млн рублей

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Жительнице Зеленограда написал Джон Бон Джови. Через три месяца общения девушка перевела рок-звезде полтора миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Мужчина с аватаркой Джона Бон Джови написал 32-летней Анастасии в апреле этого года. «Исполнитель» признался, что давно хотел познакомиться с такой девушкой, как она. Спустя продолжительное время общения он предложил Анастасии приобрести секретную VIP-карту для прохода на любые концерты за 150 тысяч рублей. Отмечается, что девушка сразу же перевела мошеннику всю сумму на российскую карту.
Сообщается, что мошенник придумывал различные версии, почему карта для прохода на концерты не приходит девушке. После чего злоумышленник попросил Анастасию перевести еще 276 тысяч рублей.
Вскоре музыкант попытался вернуть ей деньги переводом, однако из-за санкций банковскую операцию якобы заблокировали. Анастасии на почту написал директор ФБР Роберт Мюллер, и, чтобы у Бон Джови не было проблем, ей пришлось перевести на счет ФБР еще 480 тысяч рублей на ту же российскую карту исполнителя.
Девушка заподозрила неладное после того, как ей написал американский прокурор с просьбой о переводе в 690 тысяч рублей на те же банковские реквизиты.
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Сообщается, что мошенник придумывал различные версии, почему карта для прохода на концерты не приходит девушке. После чего злоумышленник попросил Анастасию перевести еще 276 тысяч рублей.
Девушка заподозрила неладное после того, как ей написал американский прокурор с просьбой о переводе в 690 тысяч рублей на те же банковские реквизиты.
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Екатерина Коршунова