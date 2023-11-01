Жительнице Камчатки, систематически избивавшей сына, вынесли приговор

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Суд на Камчатке вынес приговор местной жительнице, которая систематически избивала сына, об этом сообщили в краевом Следственном комитете.
По информации следствия, с 16 марта по 20 мая 40-летняя женщина постоянно наносила увечья и оскорбляла своего 17-летнего сына, потому что ей не нравилось его поведение.
В результате, женщину признали виновной по статье «Истязание с применением пытки». Суд вынес ей приговор с наказанием в виде лишения свободы сроком три года два месяца условно, с испытательным сроком три года.
Отмечается, что в отношении матери были также возбуждены уголовные дела об угрозе убийства, а также ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Однако, позже эти обвинения с женщины сняли.
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В результате, женщину признали виновной по статье «Истязание с применением пытки». Суд вынес ей приговор с наказанием в виде лишения свободы сроком три года два месяца условно, с испытательным сроком три года.
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Евгения Парфентьева