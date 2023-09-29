Жительницу Екатеринбурга обнаружили мертвой на дачном участке

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Жительницу Екатеринбурга обнаружили мертвой на собственном дачном участке, сообщает «КП-Екатеринбург».
По информации СМИ, тело 39-летней женщины было найдено в деревне Курманка Заречного городского округа.
При этом, как сообщили в URA.RU, Renault Arkana убитой позже нашли на съезде с дублера Сибирского тракта на ЕКАД в сторону Кольцово.
В полиции отметили, что смерть екатеринбурженки была насильственной.
По подозрению в убийстве женщины разыскивают разнорабочего, который работал на её дачном участке.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело, все обстоятельства смерти екатеринбурженки устанавливаются.
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При этом, как сообщили в URA.RU, Renault Arkana убитой позже нашли на съезде с дублера Сибирского тракта на ЕКАД в сторону Кольцово.
По подозрению в убийстве женщины разыскивают разнорабочего, который работал на её дачном участке.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело, все обстоятельства смерти екатеринбурженки устанавливаются.
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Евгения Парфентьева