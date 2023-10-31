Жительницу Карелии с инсультом везли к скорой на санях

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Прокуратура проводит проверку инцидента, при котором жительницу Карелии с инсультом пришлось доставлять к скорой помощи на санях, об этом сообщили на официальном сайте ведомства по региону.
«Прокуратура республики организовала проверку соблюдения прав жительницы г. Кемь на медицинскую помощь. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи транспортировала пациентку на санях через указанный мост и доставила в больницу», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.
Выяснилось, что автомобильный мост, соединяющий дом женщины и дорогу к больнице, был закрыт для машин. Поэтому медикам пришлось погрузить женщину с инсультом и таким образом доставить её к автомобилю скорой помощи. Сейчас пациентка находится в больнице.
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