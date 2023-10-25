Жительницу Омска обвиняют в истязании трех детей, опекуншей которых она являлась

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Жительницу Омска обвиняют в истязании трёх детей, опекуншей которых она являлась, об этом сообщает Следственный комитет по региону на своем официальном сайте.
По информации следствия, 57-летняя женщина взяла под опеку троих детей: 14-ти, 13-ти и 9-ти лет.
В период с декабря 2020 года по сентябрь 2022 года несовершеннолетние проживали с ней сперва в Алтайском крае, а затем в Омске. Женщина очень жестоко обращалась с ними, оскорбляла детей и применяла к ним физическую силу при малейшей провинности.
В результате следственных действий, женщину отстранили от опеки. В Кировский районный суд города направлено уголовное дело, по которому бывшей опекунше грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
Её подопечных отправили в детский реабилитационный центр.
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В период с декабря 2020 года по сентябрь 2022 года несовершеннолетние проживали с ней сперва в Алтайском крае, а затем в Омске. Женщина очень жестоко обращалась с ними, оскорбляла детей и применяла к ним физическую силу при малейшей провинности.
Её подопечных отправили в детский реабилитационный центр.
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Евгения Парфентьева