Жительницу Сургута нашли мёртвой, спустя месяц после пропажи

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Поиски женщины велись с 26 июля в Сургуте.
E1 пишет, что на Урале спустя месяц поисков мертвой найдена 38-летняя Юлия Истомина. Её тело обнаружили 1 сентября. Об этом сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».
Обстоятельства смерти женщины не разглашаются.
Ранее сообщалось, что в Челябинске разыскивают 7-летнюю Аврору, которая пропала сегодня, 3 сентября. Девочка утром ушла из дома в Металлургическом районе и не вернулась. Рост пропавшей первоклассницы 130 см, ребёнок нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета в серую кофту, чёрные штаны и чёрные ботинки.
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Обстоятельства смерти женщины не разглашаются.
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Мария Фирсова