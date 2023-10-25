Жительницу Югры задержали по делу о госизмене в пользу Украины

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В Тюменской области ФСБ задержала жительницу Югры за сотрудничество с Украиной. Информацию сообщает ТАСС. Женщина обвиняется в госизмене за распространение агитационных материалов одной из проукраинских террористических организаций.
«Женщине предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации», — сообщает издание.Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). По статье предусматривается тюремное заключение до 20 лет. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Уточняется, что обвиняемая является уроженкой Украины.
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