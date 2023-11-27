Жительницу Запорожья задержали за попытку подрыва военного грузовика

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Сотрудники ФСБ по Запорожской области задержали женщину, которая пыталась подорвать грузовик, принадлежащий ВС РФ. Ее задержали с поличным. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Запорожской области.
Выяснилось, что женщина действовала по заданию спецслужб Украины. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что она подкладывала самодельное взрывное устройство под кабину грузовика.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статьям 205 (террористический акт) и 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) Уголовного кодекса Российской Федерации, проводятся следственные действия.
Ранее сообщалось, что службы безопасности в Самаре задержала пособницу украинских спецслужб, которая склоняла российских военных к переходу на сторону врага. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статьям 205 (террористический акт) и 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) Уголовного кодекса Российской Федерации, проводятся следственные действия.
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Алина Юрчак