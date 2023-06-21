Жителя Хабаровского края задержали за госизмену

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Россиянина задержали за государственную измену и финансирование ВСУ
Федеральная служба безопасности РФ рассказал о задержании жителя Хабаровского края за госизмену, сообщает «РИА Новости».
По информации ведомства, обвиняемый переводил криптовалюту на закупку дронов и тепловизоров для Вооруженных сил Украины.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны РФ рассказали о попытке Киева совершить теракт в Московской области.
По информации ведомства, обвиняемый переводил криптовалюту на закупку дронов и тепловизоров для Вооруженных сил Украины.
Евгения Парфентьева