Жителя Иркутской области подозревают в работе на разведку Украины

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В Иркутской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в сборе информации для украинской разведки, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сотрудник одного из производственных предприятий Иркутской области осуществил сбор сведений и подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции для дальнейшей передачи представителю ГУР МО Украины», — проинформировали в ФСБ.
В отношении 23-летнего жителя Ангарска возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Отмечается, что подозреваемый также распространял листовки, дискредитирующие ВС России.
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