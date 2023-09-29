Жителя Керчи задержали за шпионаж в пользу Украины

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В Керчи задержали местного жителя, который осуществлял шпионаж в пользу ГУР Украины, об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Ранее в отношении жителя ДНР возбуждено уголовное дело по факту шпионажа в пользу Украины. В ФСБ пояснили, что мужчина собирал данные и передавал их украинской стороне. Житель региона делился сведениями о сотрудниках правоохранительных органов и военнослужащих ВС РФ. ФСБ также сообщила о предостережениях, которые были выданы жителям ДНР, которые попали под влияние украинских спецслужб.
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