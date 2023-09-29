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Жителя Керчи задержали за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала жителя Керчи за шпионаж в пользу военной разведки Украины
29 сентября 2023, 09:49
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

В Керчи задержали местного жителя, который осуществлял шпионаж в пользу ГУР Украины, об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

По информации службы, крымчанин установил контакт с разведслужбами Украины по собственной инициативе, и осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения военной техники в направлении зоны проведения специальной военной операции и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи.

Ранее в отношении жителя ДНР возбуждено уголовное дело по факту шпионажа в пользу Украины. В ФСБ пояснили, что мужчина собирал данные и передавал их украинской стороне. Житель региона делился сведениями о сотрудниках правоохранительных органов и военнослужащих ВС РФ. ФСБ также сообщила о предостережениях, которые были выданы жителям ДНР, которые попали под влияние украинских спецслужб.

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На Сахалине в страшном ДТП погибли два человека, ещё четверо госпитализированы
МВД: На Сахалине два человека погибли в ДТП в Макаровском районе
29 сентября 2023, 05:35

Фото: iStock/GummyBone

На Сахалине произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате дорожного происшествия два человека погибли, ещё четверо в настоящее время госпитализированы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.
В Макаровском районе столкнулись Toyota Corolla Fielder и Toyota Corolla. 49-летний пассажир автомобиля Corolla скончался до приезда медиков, 33-летний пассажир Corolla Fielder умер позже в машине скоро помощи от полученных травм.

Ещё четыре участника аварии получили различные травмы, их госпитализировали.

Предварительно, причиной ДТП стал выезд автомобиля Toyota Corolla на встречную полоса. По факту инцидента проводиться проверка.

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На Кубани 13-летний школьник пырнул старшеклассника ножом в лицо

В Екатеринбурге жители перекрыли проезд к школе, засыпав дорогу камнями

#дтп
#пассажир
#травмы
#аварии
#смерть
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На Кубани 13-летний школьник пырнул старшеклассника ножом в лицо
«360»: На Кубани 13-летний школьник пырнул старшеклассника ножом в лицо
29 сентября 2023, 04:32

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

На Кубани в ходе конфликта 13-летний школьник пырнул 16-летнего старшеклассника ножом-бабочкой.
Инцидент произошёл на территории учебного заведения, сообщает телеканал «360» со слов матери пострадавшего.

Женщина рассказала, что её сын разговаривал с другом на крыльце школы, когда к ним подошёл один из младших учеников и стал размахивать ножом. Пострадавший оттолкнул агрессора и тот упал, однако быстро поднялся и ударил оппонента в область уха. По словам матери пострадавшего, ранее между ребятами не было конфликтов.

«Сейчас сын находится на амбулаторном лечении дома. У него сильно болит челюсть и больно жевать. Врач сообщила, что нож вошёл совсем рядом от виска — буквально в полутора-двух сантиметрах», — цитирует издание слова собеседницы.

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#школьник
#подростки
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На юге Москвы вспыхнул пожар в многоэтажке, горят несколько квартир
«Москва 24»: В многоэтажке на Домодедовской улице горят несколько квартир
29 сентября 2023, 03:54

Фото: iStock/Vladimir18

В Москве на Домодедовской улице вспыхнул пожар. На последних этажах многоэтажного дома горят несколько квартир, сообщает «Москва 24» в Телеграм-канале.
Отмечается, что из окон жилого дома на 11 и 12 этажах вырывается пламя. На месте работают спасатели.

В настоящее время информация о пострадавших отсутствует.

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#спасатели
#дома
#информация
#москва
#пожар
#квартиры
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ВНИИ ГОЧС: На Курилах ввели оранжевый уровень опасности для авиации
29 сентября 2023, 02:56

Фото: iStock/Zvozdochka

Из-за высокой вулканической активности вулканам Эбеко на Курилах и Шивелуч в Камчатском крае присвоен оранжевый уровень авиационной опасности.
«В Дальневосточном федеральном округе вновь фиксируется вулканическая активность. Вулканам Шивелуч и Эбеко присвоен оранжевый уровень авиационной опасности», — сообщается на сайте Всероссийского научного-исследовательского институтг по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Филиал РАН ранее информировал, что у побережья Курильских островов в пятницу, 29 сентября, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Предварительно, жертв и разрушений нет.

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#камчатка
#опасность
#авиация
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В Екатеринбурге жители перекрыли проезд к школе, засыпав дорогу камнями
E1.ru: В Екатеринбурге жители перекрыли проезд к школе, засыпав дорогу камнями
29 сентября 2023, 01:41

Фото: iStock/AKlion - Andrey Kryukov

В Екатеринбурге жители частных домов на улице Узорной засыпали дорогу камнями, перекрыв проезд для автомобилей. Об этом сообщает E1.ru.
По информации издания, екатеринбуржцы такими действиями перекрыли дорогу к школе №55 для жителей поселка Совхозный. Так местные жители борются с водителями, объезжающими по этой дороге пробку на улице Амундсена.

«Они уже на протяжении десяти лет периодически ставят шлагбаумы, блоки — и вот решили просто такое насыпать. Заявление написано, ищем исполнителя, водителю грозит штраф. Это проезд к школе, она стоит прямо за рекой», — рассказала журналистам одна из жительниц Совхозного.

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#проезд
#жители
#екатеринбург
#дорога
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В Уфе двое иностранцев пытались заживо сжечь охранника клуба
29 сентября 2023, 01:00

Фото: iStock/Chalabala

В Уфе двое иностранных граждан облили охранника клуба бензином и пытались его сжечь. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
Конфликт возник из-за того, что уроженцев Узбекистана 28 и 30 лет не пропустили в клуб. Разозлившись, они поехали на ближайшую заправку и купили бензин, которым и окатили охранника. Мужчине удалось сбежать до того, как злоумышленники подожгли горючее.

В результате инцидента возник пожар — отмечается, что огонь почти полностью охватил помещение.

Подозреваемых удалось задержать в аэропорту, откуда они хотели вылететь в Москву.

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#конфликт
#бензин
#клуб
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Движение автотранспорта на Крымском мосту приостановлено до утра пятницы
28 сентября 2023, 23:33

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

На Крымском мосту движение автотранспорта приостановлено до 6:00 29 сентября.
Об этом сообщается в Телеграм-канале информационного центра по оперативной обстановке на мосту.

В 21:00 28 сентября движение по Крымскому мосту было перекрыто, причины такого решения не сообщаются.

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#россия
#автомобили
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СК в Саратове завел дело по факту гибели 16-летней девочки во время операции
28 сентября 2023, 23:21

Фото: сайт СК РФ

В Саратове возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности шестнадцатилетней пациентке, которая умерла в больнице во время плановой операции. Об этом сообщается в Телеграм-канале СК РФ по региону.
«Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — проинформировали в Следственном комитете.

Отмечается, что санкции данной статьи предусматривают до трёх лет лишения свободы.

По версии следствия, шестнадцатилетняя пациентка поступила в больницу 7 сентября, в ходе плановой операции девочка скончалась. Родственники считают, что смерть подростка наступила из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. 

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Бойцы Росгвардии задержали пьяного, разгромившего автомастерскую в Химках
28 сентября 2023, 22:58

Фото: Росгвардия МО

Сотрудники Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в незаконном проникновении в автомастерскую в Химках и порче имущества. Об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства.
Ночью росгвардейцы получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в автомастерской на Ленинградском шоссе. Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что входная стеклянная дверь в здание разбита, а внутри находится неизвестный.
 
Выяснилось, что пьяный мужчина проник внутрь мастерской, раскидал десятки бочек с машинным маслом, перевернул стеллажи с инструментами и несколько раз ударил кулаками по капоту автомобиля.
 
Злоумышленником оказался 28-летний москвич. Его задержали и передали в полицию для разбирательства. 

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