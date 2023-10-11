Жителя Краснодарского края приговорили к 10 годам колонии за драку

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Житель Краснодарского края получил 10 лет колонии за драку, в результате которой погиб человек, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов края.
Трагедия произошла 18 февраля 2018 года в городе Туапсе.
Подсудимый вместе с двумя знакомыми вышли из клуба. На улице они заметили, что неизвестный им человек ударил ножом их знакомого. Мужчины ринулись на помощь, отогнали вооруженного человека, а затем побежали за ним, схватили и нанесли ему 12 ножевых ранений, а также многочисленные удары ногами по голове и телу. В результате, мужчина скончался от полученных травм.
Отмечается, что подсудимый скрывался пять лет после совершенного преступления и был объявлен в федеральный розыск. Его друзья также получили тюремные сроки.
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Подсудимый вместе с двумя знакомыми вышли из клуба. На улице они заметили, что неизвестный им человек ударил ножом их знакомого. Мужчины ринулись на помощь, отогнали вооруженного человека, а затем побежали за ним, схватили и нанесли ему 12 ножевых ранений, а также многочисленные удары ногами по голове и телу. В результате, мужчина скончался от полученных травм.
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Евгения Парфентьева