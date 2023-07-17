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Жителя Подмосковья будут судить за кражу экскаватора у бизнесмена-должника

17 июля 2023, 15:31

Фото: Istockphoto / Chet_W

Полицейские задержали в Можайском городском округе подозреваемого в краже экскаватора. Об этом сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.
По её словам, в полицию поступило заявление от 54-летнего руководителя фирмы о пропаже экскаватора иностранного производства с земельного участка в деревне Андреевское. Ущерб потерпевший оценил более чем в 1 млн рублей. В ходе розыска оперативники установили и задержали 48-летнего местного жителя. Как выяснилось, ранее потерпевший и злоумышленник работали в одной фирме.

На допросе подозреваемый рассказал, что взял экскаватор у руководителя фирмы по договорённости с ним для выполнения работ на строительном объекте. Однако потерпевший задолжал мужчине 350 тыс рублей за оказанные услуги, и тот решил не возвращать ему технику до погашения долга.


Правоохранители нашли украденный экскаватор у деревни Бугайлово на территории фермерского хозяйства и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый отправлен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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#Московская область
#Подмосковье
#Татьяна Петрова
#МВД
#полицейские
#бизнесман
#экскаватор
#кража
#преступление
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Baza: Пилот рухнувшего Су-25 сломал ноги и чуть не утонул
17 июля 2023, 15:48

Фото: iStock/Motortion

Пилот рухнувшего в море в Краснодарском крае истребителя Су-25, по предварительным данным, при приводнении сломал ноги и чуть не утонул. Сейчас медики борются за его жизнь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, пилот сломал ноги, при приводнении после катапультации. Также на него упал купол парашюта. Мужчина наглотался воды и чуть не утонул. На место его падения оперативно прибыли спасатели, пострадавшего доставили к берегу. Сейчас пилота реанимируют.

Напомним, 17 июля штурмовик Су-25 упал в Щербинском районе Краснодарского края. Отмечается, что штурмовик Су-25 совершал тренировочный полёт и упал недалеко от аэродрома.

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Причиной падения Су-25 в Краснодарском крае могла стать техническая неисправность

Штурмовик Су-25 упал в Краснодарском крае
#Су-25
#пилот
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Причиной падения Су-25 в Краснодарском крае могла стать техническая неисправность
17 июля 2023, 15:45

Фото: iStock/Vital Hil

По предварительной информации, штурмовик Су-25 упал из-за технической неисправности. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что как только самолёт стал терять высоту, пилот успел катапультироваться.

На данный момент медики реанимируют его в карете скорой помощи.

Напомним, 17 июля штурмовик Су-25 упал в Щербинском районе Краснодарского края. Отмечается, что штурмовик Су-25 совершал тренировочный полёт и упал недалеко от аэродрома. Летчик выжил, спасатели достали его из воды без сознания.

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#штурмовик Су-25
#крушение
#Краснодарский край
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Кубанский оперштаб подтвердил падение Су-25 в Азовском море в Ейске
17 июля 2023, 15:45

Фото: iStock/PetruStan

Оперштаб Кубани подтвердил крушение Су-25 в Ейске, жертв и разрушений нет.
Накануне сообщалось, что штурмовик Су-25 упал в Щербинском районе Краснодарского края. Пилот успел катапультироваться. 

Причины крушения в настоящее время не установлены, не исключается техническая неисправность борта. Пилоту оказывается медицинская помощь. 

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Спасатели нашли пилота упавшего военного самолета Су-25

Причиной падения Су-25 в Краснодарском крае могла стать техническая неисправность


#крушение
#оперштаб
#Кубань
#Ейск
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Спасатели нашли пилота упавшего военного самолета Су-25
17 июля 2023, 15:35

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Спасатели достали живого летчика упавшего Су-25.
Выжившему пилоту штурмовика СУ-25 оказывают медицинскую помощь.

Отмечается, что упавший СУ-25 торчит из воды — в районе падения мелко и самолет не ушел на глубину.

Напомним, 17 июля штурмовик Су-25 упал в Щербинском районе Краснодарского края. Отмечается, что штурмовик Су-25 совершал тренировочный полёт и упал недалеко от аэродрома.

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#крушение
#штурмовик
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Штурмовик Су-25 упал в Краснодарском крае
17 июля 2023, 15:29

Фото: iStock/Kharkhan_Oleg

Штурмовик Су-25 упал в Щербинском районе Краснодарского края.
По предварительной информации, пилот успел катапультироваться. На данный момент пилот штурмовика находится без сознания.

Отмечается, что штурмовик Су-25 совершал тренировочный полёт и упал недалеко от аэродрома.

К месту инцидента направляются спасатели.

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#Су-25
#крушение
#Краснодарский край
#происшествия
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Комлесхоз рассказал, в каких местах ожидается повышенная пожароопасность
17 июля 2023, 13:37

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

17 и 18 июля на большей части Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

В пятницу, 14 июля на землях лесного фонда Подмосковья был зафиксирован один пожар 0,01 га на территории Бородинского лесничества, на тушение которого задействовали 7 единиц техники и 21 человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать в день обнаружения.

За выходные дни, 15 и 16 июля, пожары на территории Подмосковья зафиксированы не были.

В Комитете лесного хозяйства сообщили, что 17 июля на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. 18 июля на большей части земель Подмосковья ожидают II класс пожарной опасности, в  Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах передают III класс пожарной опасности.

19 июля на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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#Пожар
#пожарная обстановка
#пожарная опасность
#Комлесхоз
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В Красногорске рабочего из Африки убило током
17 июля 2023, 13:36

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Гражданин Намибии скончался от удара током на стройке в деревне Раздоры Красногорского городского округа Подмосковья.
Рабочий спустился на минус первый этаж здания, где скопилась вода после дождей, пишет «Московский Комсомолец».
 
Мужчина включил прожектор в розетку и его ударило током. Он отработал на стройке всего 3 дня.

Ранее на подмосковной пивоварне наемный рабочий погиб в чане с алкогольным напитком, сообщает «Московский комсомолец».

По информации СМИ, хозяин предприятия попросил своего знакомого, гражданина Узбекистана, провести работы по обслуживанию территории. Когда владелец вернулся, чтобы принять работу – его приятеля нигде не было. Спустя время, сотрудники пивоварни сообщили, что один из чанов с хмельным напитком почему-то открыт. На его дне обнаружили бездыханное тело рабочего.

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#Красногорск
#стройка
#рабочий
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Глава КПРФ Зюганов сообщил об убийстве лидера компартии Приднестровья Олега Хоржана
17 июля 2023, 13:01

Фото: iStock/MattGush

Руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что убит лидер приднестровской компартии Олег Хоржан. Об этом Зюганов заявил в ходе пресс-конференции, которая посвящена итогам весенней сессии Госдумы и задачам партии в новом политическом сезоне.
Отмечается, что партия требует приступить к расследованию преступления. 

В телеграм-канале партии КПРФ дополнили, что подробности трагедии выясняются.

Напомним, Олег Хоржан занимал пост председателя Приднестровской коммунистической партии с мая 2003 по 19 мая 2018 года. Лидер компартии принимал активное участие в воссоздании на территории Приднестровской Молдавской Республики Коммунистической партии и республиканской комсомольской организации.

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#КПРФ
#Зюганов
#Олег Хоржан
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Очевидец рассказал, что во время теракта на Крымском мосту было два взрыва
17 июля 2023, 12:55

Фото: istockphoto / RamonCast

Во время атаки украинских надводных беспилотников на Крымский мост было два взрыва. Мужчина рассказал, что они семьями ехали в Крым на двух автомобилях.
Об этом RT рассказал муж сестры погибшей при теракте на мосту Натальи Кулик Сергей Шестаков. Машина Шестаковых уехала вперёд, когда иномарка семьи Кулик задержалась, потому что её направили на досмотр.

Вскоре после того, как семья Кулик выехала с пункта досмотра, произошел взрыв. 

Напомним, что при теракте погибли два человека из Белгородской области, также травмы получила 14-летняя девочка. Она госпитализирована состоянии средней степени тяжести.

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#Крымский мост
#теракт
#взрыв
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Подмосковье ищет медработников