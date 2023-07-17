Жителя Подмосковья будут судить за кражу экскаватора у бизнесмена-должника

В пятницу, 14 июля на землях лесного фонда Подмосковья был зафиксирован один пожар 0,01 га на территории Бородинского лесничества, на тушение которого задействовали 7 единиц техники и 21 человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать в день обнаружения.



За выходные дни, 15 и 16 июля, пожары на территории Подмосковья зафиксированы не были.



В Комитете лесного хозяйства сообщили, что 17 июля на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. 18 июля на большей части земель Подмосковья ожидают II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах передают III класс пожарной опасности.

19 июля на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!



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