Жителя Подмосковья будут судить за кражу экскаватора у бизнесмена-должника

Фото: Istockphoto / Chet_W
На допросе подозреваемый рассказал, что взял экскаватор у руководителя фирмы по договорённости с ним для выполнения работ на строительном объекте. Однако потерпевший задолжал мужчине 350 тыс рублей за оказанные услуги, и тот решил не возвращать ему технику до погашения долга.
Читайте также:
Под Талдомом задержали двух создавших нарколаборатории приезжих
В Серове 3-летний ребёнок выпил растворитель в детском саду
Мать найденного на северо-востоке Москвы младенца утверждает, что не бросала его