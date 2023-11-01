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Жителя Рязани осудили на 11 лет лишения свободы за убийство супруги

01 ноября 2023, 15:36
Фото: iStock/Michael Nesterov

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Рязани вынесли приговор мужчине, обвиняемого в убийстве супруги и изготовлении порнографии, об этом сообщает «РИА Новости» из зала суда.
Напомним, 26-летняя жительница Рязани пропала в июле 2021 года. Сразу после исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело об убийстве, однако, обнаружить ни одной зацепки следователи не могли. Родственники пропавшей обвиняли в убийстве супруга женщины. Её тело обнаружили только полгода спустя, 7 октября 2021 года, в пригороде Рязани.

Полтора года после пропажи женщины, в августе 2022 года, её супруга арестовали по делу о распространении порнографии. В ходе допросов следователи выяснили, что именно он убил жену. Это случилось в июле 2021 года. Тело супруги он вывез за город и попытался спрятать.


1 ноября 2023 года мужчину признали виновным по статьям «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием интернета» и «Убийство». Его приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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#убийство
#уголовное следователи
#супруги
#рязанская область
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Футболист Деменко назвал Бугаева добросовестным человеком
01 ноября 2023, 15:47

Фото: istockphoto.com/BrianAJackson

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в комментарии о задержании с наркотиками экс-партнёра по команде Алексея Бугаева заявил, что его потрясла эта новость.
Он отметил, что Бугаев всегда был добросовестным и порядочным человеком. Он также не исключил, что спортсмена могли подставить.

«Новость о задержании Алексея меня потрясла. Лёша всегда был очень порядочным и добросовестным человеком, допускаю, что его могли подставить в этой ситуации. У него и близко не было никаких историй с наркотиками на моей памяти. Но он всегда был весьма доверчивым и подверженным чужому влиянию. Сейчас я узнаю о его возможных долгах. Может быть, так ему предложили заработать, чтобы расплатиться», — высказал мнение в беседе с RT Деменко.

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#мнение
#задержание
#происшествие
#спортсмены
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Полицейские пытали мужчину из-за поджога стогов сена, в котором он не виновен
Baza: В Курганской области СК возбудил дело о пытках сотрудниками полиции
01 ноября 2023, 15:43

Фото: istock / Dzurag

В Курганской области сотрудники полиции пытали мужчину из-за стога сена, требуя сознаться в поджоге.
По данным телеграм-канала SHOT, 20 сентября 33-летнего Виталия из села Уксянское привезли в отделение полиции по Далматовскому району. Виталий подозревается в поджоге стогов сена индивидуального предпринимателя в соседней Брюхановке.

Ранее мужчина был судим, поэтому и привлек внимание правоохранительных органов. Он заявил, что не совершал поджог, но силовики с ним не согласились. Мужчину били по всему телу, в том числе по голове и лицу. 

Экспертиза установила, что он действительно невиновен — оказалось, что сено никто не поджигал, оно загорелось само.

По данным канала, 30 октября Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий с применением пытки. Конкретных подозреваемых в деле пока нет.

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#рф
#избиение
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Адвокат Макличенко заявила о непричастности Бугаева к наркотикам
01 ноября 2023, 15:39

Фото: istockphoto.com/Worawee Meepian

Адвокат экс-игрока сборной России Алексея Бугаева Екатерина Макличенко заявила о том, что спортсмен не причастен ни к каким наркотикам, и вменяемую ему вину не признаёт.
В беседе с RT она отметила, что информация о том, что Бугаев якобы пытался скрыться от правоохранительных органов, также не является правдивой. Макличенко подчеркнула, что при задержании наркотиков при себе у экс-футболиста не было.

Ранее сообщалось, что экс-защитника сборной РФ по футболу Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с 495 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По статье Алексею может грозить пожизненный срок. Также в СМИ отмечалось, что при задержании он оказал сопротивление, и дополнительно получил семь суток за неповиновение.

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#уголовное сми
#адвокат
#спортсмены
#происшествие
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Учительница, которую сдал муж за совращение школьника, отстранят от работы
Челябинку, подозреваемую в совращении ученика, отстранят от работы
01 ноября 2023, 15:28

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Преподавательницу из Октябрьского района Челябинской области, которую обвиняют в сексе с 15-летьним подростком, отстранят от работы. Сообщается, что сейчас девушка находится на больничном. Об этом сообщает «КП-Челябинск».

«Педагог находится на больничном с 23 октября. Как только педагог выйдет с больничного, то будет сразу отстранен от работы», — приводит слова министерства образования издание.
Заявление на 26-летнего педагога поступило в полицию от ее мужа, который узнал об интимной связи супруги со школьником. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Если вину учительницы докажут, ей грозит до четырех лет колонии с запретом работать в школе на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в США арестована учительница из штата Миссури, которая отправляла 16-летнему ученику свои обнаженные фото и видео мастурбации

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#рф
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WAFA: В результате удара по лагерю беженцев в Газе погибли десятки человек
01 ноября 2023, 15:22

Фото: iStock/Soumen Hazra

В результате израильского удара по лагерю беженцев Джебалия погибли десятки палестинцев, об этом сообщает WAFA.
«Десятки граждан Палестины убиты, еще несколько ранены в результате жестокой израильской бомбардировки, нацеленной на жилые постройки в лагере беженцев Джабалия», - прокомментировали ситуацию в агентстве. 

По информации палестинских журналистов, по лагерю было выпущено более десяти ракет. 

Напомним, вчера, сразу после прилёта ракет по Джебалии, в МВД сектора Газа сообщили о 400 погибших и раненых местных жителях.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что ударила по гражданским, находившимся в лагере беженцев, однако, по их словам, целью ракетного удара был один из командиров палестинского ​движения ХАМАС, который «прятался за спинами мирных жителей».

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#армия
#израиль
#ракета
#сектор газа
#палестина
#беженцы
#погибшие
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В Ингушетии будут судить мужчину, стрелявшего по детям из пистолета
01 ноября 2023, 15:11

Фото: iStock/Prathaan

Жителя Назрани будут судить за стрельбу по случайным прохожим из пневматического пистолета, об этом сообщили в прокуратуре Ингушетии.
По информации ведомства, 15 апреля 2023 года 28-летний местный житель открыл стрельбу из пневматического пистолета. В результате, пострадали двое детей 11 и 12 лет и 42-летняя женщина. Мужчина стрелял по людям с балкона своей квартиры, как отметили в прокуратуре - из хулиганских побуждений.

12-летняя девочка и женщина отделались легкими травмами, в то время как 11-летняя девочка серьезно пострадала. 

На стрелка было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство, совершенное с применением оружия», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего лица, из хулиганских побуждений с применением оружия» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». 

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, его дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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#суд
#уголовное хулиганство
#мужчина
#стрельба
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В Москве в аварии с несколькими авто пострадали четыре человека
В Москве скорая столкнулась с двумя авто, четыре человека пострадали
01 ноября 2023, 15:03

Фото: iStock/Paolo Cordoni

На юго-востоке Москвы машина скорой помощи столкнулась с двумя легковыми автомобилями, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что ДТП с участием трёх автомобилей произошло в московском районе Капотня. 

По предварительной информации, в результате аварии пострадали четыре человека. Отмечается, что трое из них ехали в скорой помощи. 

Также известно, что не произошло разлива топлива, поэтому возгорание транспортных средств не последовало. 

Ранее сообщалось, что в Москве под колёсами собственного автобуса погиб водитель. Мужчина припарковал транспортное средство и вышел из кабины, после чего автобус начал самопроизвольное движение и наехал на водителя. 

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#дтп
#москва
#пострадавшие
#аварии
#машины
#скорая помощь
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Кот четвертый день заперт в машине с арбузами: Какова дальнейшая судьба пушистого?
В Москве спасают кота, которого в автомобиле запер психически больной владелец
01 ноября 2023, 14:52

Фото: istock / Nils Jacobi

Кот оказался заперт в автомобиле марки Mitsubishi с кастрюлей арбуза, апельсинами и орехами.

По данным телеграм-канала SHOT, машина стоит на платной парковке у Большого театра с 29 октября.

Владельцем автомобиля является 61-летняя Людмила Юрина из Волгоградской области. Свидетели утверждают, что за рулем авто находился 40-летний сын женщины Алексей Юрин. По предварительным данным, сейчас мужчина проходит лечение в психиатрической больнице, он не выходит на связь как раз с 29 числа. Сообщалось, что на парковке он доставал церковные принадлежности и называл себя пророком.

Вокруг автомобиля скопилось множество людей, некоторые плакали и переживали за состояние животного. Котик не ел и не пил уже три дня, если только не решил полакомиться арбузами.

Автомобиль вскрыли с помощью проволоки, чтобы не разбивать стекло. Котик спасен, сейчас его везут в отделение полиции, там решат что с зверем делать дальше.

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#женщины
#мужчина
#сын
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Из припаркованной в центре Москвы машины вызволили кота «пророка»
01 ноября 2023, 14:48

Фото: iStock/Inna Tolstorebrova

Пушистого заложника, четыре дня просидевшего в припаркованной в центре Москвы машине, наконец вызволили, кадры спасения публикует Telegram-канал SHOT.
1 ноября весь интернет облетела шокирующая новость - на парковке в центре Москвы уже четыре дня, без еды и воды, сидит серый кот. Припаркованную машину быстро обступила толпа очевидцев и журналистов. Судьба пушистого заложника никого не оставила равнодушной.

К счастью, спасателям все же удалось вскрыть машину и вызволить из неё кота. Животное посадили в переноску и увезли в отделение полиции.

Стало известно, как домашний любимец оказался запертым в авто на целых четыре дня. Хозяином чудом выжившего кота является 40-летний Алексей Юрин. По предварительной информации, 29 октября он запарковался напротив Большого театра и начал говорить, что он пророк, потрясая церковными принадлежностями. «Пророка» увезли в психиатрическую больницу прямо с парковки, а его кота, вероятно, просто не заметили.

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#авто
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