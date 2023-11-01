Жителя Рязани осудили на 11 лет лишения свободы за убийство супруги

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В Рязани вынесли приговор мужчине, обвиняемого в убийстве супруги и изготовлении порнографии, об этом сообщает «РИА Новости» из зала суда.
Напомним, 26-летняя жительница Рязани пропала в июле 2021 года. Сразу после исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело об убийстве, однако, обнаружить ни одной зацепки следователи не могли. Родственники пропавшей обвиняли в убийстве супруга женщины. Её тело обнаружили только полгода спустя, 7 октября 2021 года, в пригороде Рязани.
Полтора года после пропажи женщины, в августе 2022 года, её супруга арестовали по делу о распространении порнографии. В ходе допросов следователи выяснили, что именно он убил жену. Это случилось в июле 2021 года. Тело супруги он вывез за город и попытался спрятать.
1 ноября 2023 года мужчину признали виновным по статьям «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием интернета» и «Убийство». Его приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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Полтора года после пропажи женщины, в августе 2022 года, её супруга арестовали по делу о распространении порнографии. В ходе допросов следователи выяснили, что именно он убил жену. Это случилось в июле 2021 года. Тело супруги он вывез за город и попытался спрятать.
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Евгения Парфентьева