Жителя Рязани задержали за совершение терактов по заданию СБУ

«Им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии. В ходе допроса задержанный дал признательные показания», - говорится в сообщении СК.





В СК отметили, что установить личность диверсанта удалось, расследуя уголовное дело о подрыве 11 ноября 2023 года самодельного взрывного устройства на перегоне «Рыбное - Блокпост 204-й км» в Рязанской области. Тогда при взрыве опрокинулись 15 вагонов грузового поезда.Из показаний задержанного стало известно, что в феврале текущего года, находясь в Стамбуле, он был завербован сотрудниками ГУР Украины. После этого он прошел диверсионную подготовку в Латвии, и в марте уже вернулся в Рязань.20 июля 2023 года по заданию куратора из украинской разведки он смастерил взрывные устройства, и атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани с помощью четырех квадрокоптеров.