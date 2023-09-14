Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Жителя Свердловской области обвинили в убийстве жены-участкового

Жителя Свердловской области обвинили в убийстве жены-участкового

14 сентября 2023, 14:52
Фото: iStock/sreeyashlohiya

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Жителя Свердловской области обвинили в убийстве супругу, которая работала участковым уполномоченным полиции, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Тело убитой было найдено в апреле 2022 года на берегу реки Бисерть в 1,5 километрах от поселка Первомайского. Было установлено, что полицейский умерла насильственным путем, однако, супруг свою вину полностью отрицал. В настоящий момент причастность мужчины к убийству установлена.

«По ряду признаков это убийство носит семейно-бытовой характер. В своей работе оперуполномоченные уголовного розыска территориального ОВД и регионального главка МВД использовали полиграф, так называемый детектор лжи, проверяли алиби десятков лиц, склонных к такого рода противоправным поступкам, устанавливали возможных очевидцев и свидетелей», - прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.


Следователи установили, что мужчина убил супругу из «личной неприязни». В настоящий момент обвиняемый задержан и вскоре предстанет перед судом. Также в отношении мужчины планируют провести ряд психиатрических экспертиз.

Читайте также:

Москвичка пыталась утопить дочь в ванне из-за голосов в голове

«Е1»: В Екатеринбурге мужчина избил и взял в заложники девушку

На Кубани осудят водителя грузовика без прав, устроившего ДТП с тремя погибшими
#убийство
#мвд
#следователи
#мужчина
#супруги
#суд
#полиция
Читайте нас в
Отряд МЧС спас упавшую в реку корову в Северной Осетии
14 сентября 2023, 15:26

Фото: iStock/JazzLove

В Северной Осетии корова сорвалась с обрыва и упала в горную реку, однако, животное спасли сотрудники МЧС, об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.
«В селении Бад Северной Осетии животное сорвалось с обрыва в реку. Более четырех часов она дожидалась помощи в холодной воде. Спасать буренку прибыли огнеборцы ПСЧ №10», - прокомментировали ситуацию в сообщении. 

Корову обвязали веревками и вытащили на сушу. Промокшее и замерзшее животное благополучно передали хозяевам.

Ранее в подмосковном Раменском районе корова упала в яму и не могла выбраться, животное выручили пожарные. Как рассказали спасатели, животное не пострадало, но было сильно напугано.

Читайте также: 

Mirror: В Индонезии самку орангутанга спасли из секс-рабства

Депортированный из Молдавии Денисов будет эвакуировать своего кота

В Дмитровском городском округе объявлен карантин по бешенству

 

 


#животное
#мчс
#спасатели
#река
Читайте нас в
В Сочи две женщины упали с обрыва в парке «Ривьера»
14 сентября 2023, 15:21

Фото: iStock/vmargineanu

В Сочи две женщины упали с обрыва напротив парка «Ривьера», одна из них погибла от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратура Краснодарского края.
Уточняется, что ЧП произошло 10 сентября. Две женщины упали в обрыв напротив парка «Ривьера». Согласно материалам дела, на месте отсутствовали знаки, которые бы предупреждали о возможной опасности. Обе пострадавшие были экстренно госпитализированы. При этом по информации РИА Новости, одна из них погибла от полученных травм.

По данному факту прокуратура проводит соответствующую проверку. Будет дана оценка соблюдению федерального законодательства.

Читайте также:

В Сочи умерла 7-летняя девочка, заболевшая ротавирусом после купания в Черном море

Жителя Свердловской области обвинили в убийстве жены-участкового

В ЛНР 14-летний подросток подорвался на неизвестном устройстве во время покоса травы
#пострадавшие
#прокуратура
#знаки
#чп
#сочи
Читайте нас в
В ЛНР 14-летний подросток подорвался на неизвестном устройстве во время покоса травы
Подорвавшийся при покосе травы в ЛНР подросток находится в тяжелом состоянии
14 сентября 2023, 13:55

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Подорвавшийся на неизвестном взрывном устройстве подросток находится в стабильно тяжелом состоянии, об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее стало известно, что в городе Первомайск Луганской Народной Республики 14-леьтний подросток подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время покоса травы. 

«Состояние ребенка тяжело стабильное. Его осмотрели нейрохирург, травматолог, хирург и окулист. На данный момент он госпитализирован в отделение реанимации», - прокомментировала ситуацию Пащенко. 

Ранее в Донецке два человека были ранены при попадании украинского снаряда в маршрутный автобус. Прилеты были зафиксированы в микрорайоне шахты № 7 Петровского района.

Читайте также: 

РИА Новости рассказали откуда ВСУ возьмут пополнение для «контрнаступа»

Экс-разведчик США Риттер: Армия России скоро уничтожит ВСУ

Курское село Гордеевка осталось без воды из-за обстрела ВСУ
#лнр
#подросток
#взрыв
#больница
Читайте нас в
Москвичка пыталась утопить дочь в ванне из-за голосов в голове
14 сентября 2023, 13:33

Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

Жительница Москвы 32-летнеяя Юлия следовала голосам в голове, когда они настойчиво шептали ей сверить убийство дочери. Женщина страдала от тревожных мыслей несколько дней, ей казалось что за ней и дочкой кто-то угрожающе наблюдает.
Ночью Юлия не могла уснуть и начала «исполнять приказ» звучащих голосов. Она набрала ванну, позвала семилетнюю дочь, ничего не подозревающую. Мать резко окунула ее в воду и стала топить. Информацию об инциденте сообщил телеграм-канал SHOT. 

К счастью, она поняла что совершает что-то ужасное и остановилась. Женщина достала дочь и сама сообщила полиции о произошедшем. Правоохранительные органы сейчас разбираются  в особенностях происшествия. Женщине, помимо полиции, предстоит пообщаться с психиатрами, который предоставят ей помощь. С девочкой сейчас все в порядке. 

Читайте также: 

Девятиклассник подмосковной школы порезал лицо одноклассника осколками посуды

«Е1»: в Екатеринбурге мужчина избил и взял в заложники девушку

Сотрудницу московского театра задержали за совращение школьницы

#женщина
#мать
#происшествия
#ребёнок
Читайте нас в
Экс-глава Росприроднадзора Митволь приговорён к 4,5 годам лишения свободы
ТАСС: суд приговорил к лишению свободы Митволя за хищение 900 млн рублей
14 сентября 2023, 13:10

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Олега Митволя, виновного в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, приговорили к лишению свободы на 4,5 года. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь был задержан в июле 2022 года по подозрению в хищении государственных средств, направленных на строительство метро в Красноярске. В сентябре текущего года он признал свою вину, сознавшись, что из выделенных государством 950 миллионов рублей, он похитил 900.

Железнодорожный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по статье уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

Взятый под стражу прямо в зале суда Митволь заявил, что не согласен с решением красноярского суда и будет требовать обжалования.

Читайте также:

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь сознался в хищении 900 млн рублей

Суд приговорил главаря крупнейшей российской ОПГ Гагиева к пожизненному сроку

В Москве задержали 15 лжериелторов, обманувших россиян на 700 тыс. руб.
#арест
#хищение
#метро
#финансирование
#россия
Читайте нас в
Девятиклассник подмосковной школы порезал лицо одноклассника осколками посуды
14 сентября 2023, 12:51

Фото: istock / Motortion

Ученики девятого класса устроили драку в столовой школы №2 в Сергиевом Посаде.
По словам свидетелей драки, парень вылил горячий чай на одноклассника (возможно, случайно), в ответ тот ответил тем же, еще и бросил стакан в лицо. У школьника теперь резаные раны на лице, в медпункте пострадавшему наложили швы. Позже ребенка госпитализировали. Информацию сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Ударивший стаканом сейчас не ходит в школу, так как боится осуждения. Ученики рассказали, что это не первый случай избиения нападавшего, но до этого между ребятами конфликтов не было и они практически не разговаривали. 

Родители пострадавшего написали заявление в полицию, Прокуратура Московской области проводит проверку.

Читайте также: 

Сотрудницу московского театра задержали за совращение школьницы

В Бельгии подожгли четыре школы из-за введения предмета о сексе

СК: Напавший в Ростовской области на людей подросток собирался убить учителя

#прокуратура
#заявление
#ученики
#драка
#школа
Читайте нас в
Заслуженная артистка РФ Рамиля Искандер арестована по подозрению в торговле наркотиками
У заслуженной артистки РФ Рамили Искандер нашли два кг мефедрона
14 сентября 2023, 12:16

Фото: iStock/Igor Vershinsky

У заслуженную артистки России Рамили обнаружили два кг мефедрона. Она задержана по подозрению в покушении на торговлю наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, 46-летнюю актрису театра, кино и дубляжа задержали в столичном поселении Марушкинское. В её автомобиле сотрудники полиции обнаружили два кг мефедрона, которые, по версии следствия, артистка собиралась продать. Сама Искандер отказалась давать показания. Против нее возбудили уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Уточняется, что Искандер сдал дилер из Пензы. Он был задержан за наркоторговлю и решил сотрудничать со следствием, сдав всех своих клиентов, в котором и значилась артистка.

Читайте также:

Суд оштрафовал мужа актрисы Бабушкиной на 200 тысяч рублей

В пермской колонии погибла 43-летняя заключенная

В Московской области первоклассник отправился печеньем с метамфетамином
#дело
#кино
#уголовное дело
#сотрудники
Читайте нас в
«Е1»: в Екатеринбурге мужчина избил и взял в заложники девушку
14 сентября 2023, 11:55

Фото: istock / Paul Gorvett

В Екатеринбурге в доме по адресу Авиаторов, 14 мужчина запер девушку в квартире, избивал и не выпускал ее. Об инциденте рассказала сестра пострадавшей Анастасия екатеринбургскому интернет-изданию E1.RU, она же обратилась в правоохранительные органы.

Пострадавшая писала сестре сообщение «спаси меня» и не брала трубку. По словам сестры, сожитель не дает ей телефон. Мужчину зовут Максим, он работает пилотом. 

По данным УМВД Екатеринбурга, в квартиру прибыли полицейские, мужчина сначала не хотел открывать дверь, но потом все же пустил стражей порядка. По предварительной информации девушка жива, состояние здоровья не известно. Сотрудники полиции уточняют обстоятельства случившегося. 

Ранее в Нижнем Тагиле охранник неделю не выпускал из квартиры жену и ребенка. Квартиру пришлось брать штурмом. 

Читайте также: 

В Крыму арестовали боевика нацбата, участвовавшего в продовольственной блокаде

Сотрудницу московского театра задержали за совращение школьницы

Москвичка снимала порно со своей 12-летней дочерью, с целью продать видео


#полицейские
#мужчина
#сотрудники
#девушка
#насилие
Читайте нас в
Mash: экс-футболиста Савина проверят по факту дискредитации ВС РФ
14 сентября 2023, 10:46

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Бывшего футболиста, блогера Евгения «КраСаву» Савина снова проверят на дискредитацию вооружённых сил РФ за высказывания в интервью Ксении Собчак. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Блогер дал интервью журналистке Ксении Собчак в апреле этого года. В нём он критически высказывался о российской армии и самой стране.

В текущем году, а именно в феврале, Савин уже получал штраф в размере 50 тысяч рублей по тем же обвинениям. Если проверка вновь подтвердит факт дискредитации, бывшему футболисту может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.

Уточняется, что в настоящее время Савин вместе с семьёй проживает на Кипре. Он уехал из России сразу после объявления о начале спецоперации на Украине. В стране он руководит местным футбольным клубом.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину за выкрики в поддержку Украины

Полиция начала проверку по факту дискредитации ВС РФ актрисой Лией Ахеджаковой

Администратор Telegram-канала Moscow Calling признал вину в дискредитации ВС РФ
#россия
#футбол
#блогер
#обвинение
#интервью
Читайте нас в
Достижения.рф