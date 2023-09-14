Жителя Свердловской области обвинили в убийстве жены-участкового

Жительница Москвы 32-летнеяя Юлия следовала голосам в голове, когда они настойчиво шептали ей сверить убийство дочери. Женщина страдала от тревожных мыслей несколько дней, ей казалось что за ней и дочкой кто-то угрожающе наблюдает.