Жителя Свердловской области обвинили в убийстве жены-участкового

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Жителя Свердловской области обвинили в убийстве супругу, которая работала участковым уполномоченным полиции, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Тело убитой было найдено в апреле 2022 года на берегу реки Бисерть в 1,5 километрах от поселка Первомайского. Было установлено, что полицейский умерла насильственным путем, однако, супруг свою вину полностью отрицал. В настоящий момент причастность мужчины к убийству установлена.
Следователи установили, что мужчина убил супругу из «личной неприязни». В настоящий момент обвиняемый задержан и вскоре предстанет перед судом. Также в отношении мужчины планируют провести ряд психиатрических экспертиз.
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«По ряду признаков это убийство носит семейно-бытовой характер. В своей работе оперуполномоченные уголовного розыска территориального ОВД и регионального главка МВД использовали полиграф, так называемый детектор лжи, проверяли алиби десятков лиц, склонных к такого рода противоправным поступкам, устанавливали возможных очевидцев и свидетелей», - прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
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Евгения Парфентьева