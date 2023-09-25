Жителя Якутии обвинили в призывах к терроризму

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Жителя якутского города Мирный обвиняют в призывах к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
Уточняется, что 21-летний мужчина пропагандировал идеологию украинских националистических вооружённых формирований, направленную против России. Он выступал за выход республики из состава России и дальнейшее объединение с тюркскими государствами. Помимо этого, мужчина в своём Telegram продвигал идеи группировки «Азов»*.
По сообщениям пресс-службы ФСБ, мужчине предъявлено обвинение в публичных призывах к терроризму, оправдании терроризма, а также пропаганде терроризма в интернете.
Жителю Якутии грозит семь лет тюремного заключения.
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*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ
По сообщениям пресс-службы ФСБ, мужчине предъявлено обвинение в публичных призывах к терроризму, оправдании терроризма, а также пропаганде терроризма в интернете.
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*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ
Анастасия Чинкова