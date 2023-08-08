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Жителям Московской области рассказали, как переждать грозу в лесу

08 августа 2023, 21:44

Фото: Istockphoto / Jurkos

В Подмосковье 9 августа будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя, грозы, града и порывистого ветра. В пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области рассказали, что делать, если стихия застала в лесу.
В лесу безопаснее всего найти укрытие под мелкими кустарниками. Если вблизи таковых нет, то между людьми и деревьями должно быть не менее 4-5 м. Найдя укрытие, нужно сесть в позе эмбриона.
«Если дерево крепкое и высокое, это не значит, что оно выдержит удар молнии и обеспечит вам надёжное укрытие. По статистике, чаще всего жертвами гроз становятся дубы, тополя и ели», – предупредил председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов.

Ни в коем случае нельзя разводить в лесу во время грозы костёр, так как дым и перегретый воздух притягивают электрические разряды. Также нельзя прижиматься к стволу дерева и находиться рядом с деревом, в которое уже ударила молния.

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Пушилин сообщил о троих погибших и 11 раненых в Донецке
Пушилин: Три человека погибли и 11 ранены в Донецке при обстрелах со стороны ВСУ
08 августа 2023, 22:17

Фото: сайт Кремля

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, погибли три человека и 11 получили ранения. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Глава региона подчеркнул, что среди пострадавших есть ребенок.  ВСУ осуществили массовый обстрел Донецка. В результате произошедшего, пострадали мирные жители. Известно о троих погибших и 11 пострадавших. Пушилин сообщил, что раненым оказывается необходимая медицинская помощь.  

Кроме того, повреждения получили жилые дома местных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. 

По словам главы ДНР, под обстрел также попала бригада рабочих, которые занимались монтажом оборудования на РЭС. 

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#жители
#днр
#всу
#обстрел
#пушилин
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За сутки в Махачкале сгорело четыре электроподстанции из-за аномальной жары
08 августа 2023, 21:48

Фото: iStock/sarawutk

В Махачкале из-за сильной жары сгорели четыре трансформаторные подстанции. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Юсуп Умавов.
Мэр уточнил, что две подстанции уже восстановлены, на остальных проводятся работы.

Кроме того, в дежурно-диспетчерскую службу Махачкалы за сутки поступило свыше 5 тысяч звонков с жалобами об отключении электроэнергии.

Также, Умавов предложил составить график временного зонального отключения электричества, чтобы избежать перегрузки сети.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье усилили патрулирование лесов из-за сильной жары, которая может спровоцировать возникновение пожара.

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#пожар
#жара
#электричество
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Под Брянском несколько домов повреждено при обстреле поселка
Богомаз: ВСУ обстреляли Белую Берёзу в Брянской области
08 августа 2023, 21:32

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что несколько домов получили повреждения в результате обстрела ВСУ поселка Белая Березка в Брянской области. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Глава региона сообщил, что в результате обстрелов, также оказались повреждены помещения промышленного предприятия и административное здание.

Богомаз добавил, что в результате обстрела поселка с мирными жителями, получили повреждения частные дома и автомобили граждан. На место происшествия прибыли оперативные службы. 

По предварительным данным, жертв среди населения нет. 

Прежде сообщалось, что украинские беспилотники атаковали территорию монастыря в Курской области. 

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#происшествия
#вс рф
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Ребенок погиб из-за взорвавшегося в руках планшета под Харьковом
08 августа 2023, 20:46

Фото: istockphoto/Apriori1

В Харьковской области Украины произошла трагедия. В руках у 11-летней девочки взорвался iPad фирмы Apple. Ребенок погиб на месте.
Как сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на информацию пресс-службы украинской Национальной полиции, трагический инцидент произошел в селе Павловка Богодуховского района. Девочка играла на планшете, который стоял в это время на зарядке. В какой-то момент гаджет задымился и взорвался. Судя по фотографии, опубликованной пресс-службой ведомства, это был iPad.

По адресу, где случилась трагедия, выезжала оперативно-следственная бригада Богодуховского районного отдела полиции. По предварительной оценке правоохранителей, девочка во время просмотра находившегося на зарядке планшета получила смертельный удар током.

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#трагедия
#инцидент
#девочка
#удар
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В Танзании случилось землетрясение
08 августа 2023, 19:33

Фото: istockphoto.com/Far700

В 124 км от столицы Додомы Танзании произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Уточняется, что очаг случившегося землетрясения залегал на глубине 10 км.

О жертвах и разрушениях в результате происшествия пока неизвестно.

До этого сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке Афганистана. Эпицентр находился в 72 км к северу от поселка Файзабад, где живут более 44 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 75 км.

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#происшествия
#землетрясение
#природа
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Спасатели приостановили поиски пропавшего без вести во время ливней в Краснодарском крае
08 августа 2023, 19:25

Фото: istockphoto.com/horkins

Поиск мужчины, пропавшего в краснодарском крае на федеральной территории Сириус во время сильных ливней, приостановлен. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
«В течение недели сотрудники МЧС обследовали русло реки Мзымты, впадающего в неё ручья, также на катерах вели поиск в акватории Черного моря. В связи с тем, что была обследована большая площадь, сейчас поиск приостановлен до появления обновленной информации», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Отмечается, что о пропаже мужчины завили его коллеги по работе в ночь на 10 июля. Спасатели обнаружили на одной из улиц автомобиль без водителя, после чего обследовали затопленные места, но найти человека так и не удалось.

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#спасатели
#мчс
#мужчины
#происшествие
#поиски
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ДТП на трассе М-4 «Дон» стало причиной ограничения движения
08 августа 2023, 19:14

Фото: istockphoto.com/IvanSpasic

На трассе М-4 «Дон» в Кореновском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием грузовика, из-за чего на участке дороги ограничили движение. Об этом сообщает госавтоинспекция региона.
«На трассе М-4 ДОН в Кореновском районе автоинспекторы регулируют движение. Из-за ДТП частично ограничено движение на 1283-м километре автодороги», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что грузовик врезался в отбойник, в результате аварии разлилось топливо. По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением.

До этого сообщалось, что в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск погибли три подростка и мужчина. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля KIA Sorento влетел в стоящий на обочине грузовик. Сообщается, что погибли 63-летний мужчина, который управлял автомобилем, 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет.

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#автодороги
#транспорт
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Осужденная решилась продать почку, чтобы заплатить штраф по уголовному делу
В Саратовской области осужденная пытается продать почку, чтобы выйти на свободу
08 августа 2023, 18:37

Фото: iStock/peakSTOCK

Бывшая помощница судьи из Саратовской области Наталья Усанова, осужденная на 15 лет колонии, пытается продать почку, чтобы выйти на свободу, сообщает Telegram-канал Baza.
В 2015 году Усанова получила наказание в виде тюремного заключения на 15 лет за фальсификацию финансовых документов, нарушение авторских прав и участие в преступном сообществе.

Заключенной осталось отбыть три года наказания, однако, за 12 лет, проведенных в тюрьме, она получила более 30 поощрений. Женщина подала на УДО, но, несмотря на положительное решение администрации, отпустить ее не могут, потому что она не выплатила штраф в 500 тысяч рублей.

На одном из судебных заседаний идею Усановой подкинула прокурор – можно продать почку. На свободе женщину ждут двое маленьких детей, потому она согласилась и сейчас собирает документы для проведения этой процедуры.

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#саратов
#тюрьма
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Женщина разыграла сцену с ограблением, чтобы скрыть похищение трёх млн рублей
08 августа 2023, 18:11

Фото: iStock/blinow61

В Тюмени работница магазина сымитировала ограбление, чтобы скрыть кражу трёх млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В сентябре прошлого года двое неизвестных напали на сотрудницу магазина и украли 3 миллиона рублей. Нападавшие признали свою вину.

Однако сейчас выяснилось, что сотрудница специально наняла своих знакомых, которым заплатила по 50 тыс. рублей. Сообщается, что мужчины были ранее судимы по статье о грабеже. В настоящее время им вынесена мера принуждения в виде обязательной явки, а в отношении женщины возбуждено уголовное дело. 

В пресс-службе УМВД уточнили, что расследование дела продолжается.

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#мвд
#расследование
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