Жителям Московской области рассказали, как переждать грозу в лесу

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В Подмосковье 9 августа будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя, грозы, града и порывистого ветра. В пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области рассказали, что делать, если стихия застала в лесу.
В лесу безопаснее всего найти укрытие под мелкими кустарниками. Если вблизи таковых нет, то между людьми и деревьями должно быть не менее 4-5 м. Найдя укрытие, нужно сесть в позе эмбриона.
Ни в коем случае нельзя разводить в лесу во время грозы костёр, так как дым и перегретый воздух притягивают электрические разряды. Также нельзя прижиматься к стволу дерева и находиться рядом с деревом, в которое уже ударила молния.
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«Если дерево крепкое и высокое, это не значит, что оно выдержит удар молнии и обеспечит вам надёжное укрытие. По статистике, чаще всего жертвами гроз становятся дубы, тополя и ели», – предупредил председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов.
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Лора Луганская