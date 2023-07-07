Жителям Подмосковья рассказали о самых пожароопасных местах в ближайшие дни

В четверг, 6 июля, зафиксирован один пожар площадью 0,09 га на территории Луховицкого лесничества, который удалось локализовать в день обнаружения, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Для тушения пожара задействовали 7 единиц техники и 11 человек личного состава.





В пятницу, 7 июля, на территории земель лесного фонда Подмосковья передают III класс пожарной опасности, кроме Клинского, Луховицкого, Московского учебно-опытного, Подольского и Талдомского лесничеств, на их территориях ожидают II класс.

8 июля, в субботу, на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

9 июля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, кроме Бородинского, Виноградовского, Волоколамского, Московского учебно-опытного, Наро-Фоминского, Ногинского и Подольского лесничеств, где передают II класс пожарной опасности.

Пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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