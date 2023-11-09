«Живодёры»: В Нижнем Новгороде разыскивают человека, который проткнул кота колом

Фото: iStock/blinow61
В Нижнем Новгороде разыскивают того, кто насквозь проткнул кота деревянным колом, об этом сообщает «РИА Новости».
К счастью, животное удалось спасти благодаря своевременной помощи.
Кота экстренно доставили в ветеринарную клинику, где прооперировали и удалили деревянную палку. Сообщается, что состояние животного тяжёлое, но стабильное. У него началось заражение крови, врачи прогнозируют шансы на выживание 50/50, местные жители собирают деньги на лечение животного.
В МВД заявили, что проводят проверку по факту жестокого обращения с животными и разыскивают причастных к этому жуткому преступлению.
Читайте также:
«Вторая тоже больная»: Ветеринар перепутал лапы собаки и сделал ей операцию на здоровой
Жители Долгопрудного спасли бездомного кота на Кипре
Таможенники в Домодедово не дали американцу вывезти из РФ котёнка сервала
Кота экстренно доставили в ветеринарную клинику, где прооперировали и удалили деревянную палку. Сообщается, что состояние животного тяжёлое, но стабильное. У него началось заражение крови, врачи прогнозируют шансы на выживание 50/50, местные жители собирают деньги на лечение животного.
Читайте также:
«Вторая тоже больная»: Ветеринар перепутал лапы собаки и сделал ей операцию на здоровой
Жители Долгопрудного спасли бездомного кота на Кипре
Таможенники в Домодедово не дали американцу вывезти из РФ котёнка сервала
Евгения Парфентьева