Журналист Захаров: Пригожин сегодня действительно вылетел в Россию из Африки

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Журналист Андрей Захаров сообщает, что Пригожин сегодня действительно вылетел в Россию из Африки, с ним был весь командный состав ЧВК «Вагнер». Об этом пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Захаров подчеркнул, что с Пригожиным был весь командный состав ЧВК «Вагнер».
Напомним, частный самолет потерпел крушение в Тверской области. Бизнес-джет совершал полет из Санкт-Петербурга в Москву. По информации сервиса «Флайтрадар», борт пропал с радаров во время набора высоты.
По предварительным данным, на борту мог находится Евгений Пригожин. В результате крушения самолета, погибли десять человек, находящиеся на борту. В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы.
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«Это будет чудо, если он на другом самолете», — заявил Захаров.
По предварительным данным, на борту мог находится Евгений Пригожин. В результате крушения самолета, погибли десять человек, находящиеся на борту. В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы.
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Екатерина Коршунова