Журналиста «Известий» избили в караоке в Москве

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В Москве в караоке избили журналиста «Известий» Кирилла Полякова. Его госпитализировали в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что потасовка между охранником караоке и Поляковым началась из-за потерянного номерка. 37-летний журналист отдыхал в караоке «Москва 24» со своей супругой. На выходе из заведения журналист сказал, что потерял номерок от гардероба. Его попросили выплатить штраф, однако Поляков в грубой форме отказался это делать.
По информации очевидцев, во время ссоры журналист «Известий» начал материться на охранника, после чего тот ударил Полякова несколько раз по голове.
Сообщается, что сам Поляков рассказал врачам и полицейским, что его били ногами по голове, но данная информация не подтвердилась.
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По информации очевидцев, во время ссоры журналист «Известий» начал материться на охранника, после чего тот ударил Полякова несколько раз по голове.
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Екатерина Коршунова