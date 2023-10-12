Журналиста Невзорова* снова оштрафовали

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Журналиста Александра Невзорова* оштрафовали на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Уточняется, что административный штраф журналист получил из-за отсутствия отчёта, который физические лица, признанные иноагентами, должны один раз в полгода предоставлять в ведомство.
Ранее Невзорова* уже штрафовали за нарушения требований Минюста. Последний раз, в конце июля, ему выписали штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки в соцсетях о деятельности иноагента.
После этого, в августе, Невзорову* назначили наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей за ролик в его YouTube-канале, который влечёт за собой возбуждение ненависти или вражды.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Ранее Невзорова* уже штрафовали за нарушения требований Минюста. Последний раз, в конце июля, ему выписали штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки в соцсетях о деятельности иноагента.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова