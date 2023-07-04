Журналистка Милашина рассказала, что её били 10-15 человек

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Журналистка Елена Милашина рассказала, что в Грозном её избивали 10-15 человек. Об этом она поделилась в интервью телеграм-каналу Baza.
Она добавила, что, вероятнее всего, кто-то из нападавших ней летел с в самолёте. Также она упомянула о задержке посадки, после чего рядом с её спутником адвокатом Александром Немовым присели ещё двое неизвестных мужчин.
Неизвестные вытащили из машины такси водителя и отвели в овраг, где начали избивать пропиленовыми трубами, добавила Милашина. У неё требовали пароль от телефона, который она попыталась разблокировать, чтобы избежать усиления конфликта, но смартфон оказался разряжен.
После чего журналистке начали бить по пальцам. Как потом показали медицинские исследования, у Милашиной были сильные ушибы, но не переломы.
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«Мы отъехали от аэропорта и нас нагнали три машины», — отметила Милашина.
После чего журналистке начали бить по пальцам. Как потом показали медицинские исследования, у Милашиной были сильные ушибы, но не переломы.
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Андрей Гаврилов