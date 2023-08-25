Журналистку Al Jazeera Arabic избили возле «Вагнер центра» в Питере

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Журналистку Al Jazeera Arabic Рание Дриди избили возле «Вагнер центра» в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в ночь на 25 августа.
Неизвестный подошёл к Дриди, ударил её по голове и скрылся с места происшествия. Врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей.
Сама женщина заявила, что сейчас чувствует себя хорошо и предполагает, что ее избил пьяный бездомный.
Дриди заявила о происшествии в полицию.
Перед зданием «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге появился стихийный мемориал. В память о питерском предпринимателе и других погибших в катастрофе на Зольной улице в Питере развернули стихийный мемориал. Горожане несут к месту памяти цветы и зажигают свечи.
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Неизвестный подошёл к Дриди, ударил её по голове и скрылся с места происшествия. Врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей.
Дриди заявила о происшествии в полицию.
Перед зданием «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге появился стихийный мемориал. В память о питерском предпринимателе и других погибших в катастрофе на Зольной улице в Питере развернули стихийный мемориал. Горожане несут к месту памяти цветы и зажигают свечи.
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Евгения Парфентьева