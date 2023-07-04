Журналистку Милашину и адвоката Немова доставят в Москву чартером

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Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которых избили в Чеченской республики, доставят в Москву чартером. Об этом сообщил омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цогоев.
До отправления в столицу пострадавшие будут находится в одной из больниц Беслана.
Напомним, Милашина и Немов приехали в Грозный на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой. По пути в аэропорт их машину заблокировали три автомобиля, из которых высыпали вооруженные люди, избили их и приказали уезжать из республики. Милашина и Немов сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей, с множественными травмами. По информации «Осторожно, новости», они оба находятся в инвалидных колясках.
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«Милашиной делают обследование, ей делают МРТ сейчас, у нее переломы многочисленные. У Немова ножевое ранение, переломы также многочисленные», — объяснил Цогоев.
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Андрей Гаврилов