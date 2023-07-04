Журналистку Милашину и адвоката Немова избили в Чечне

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В результате нападения, журналистку Милашину избили и облили зеленкой, адвоката Немова ранили ножом.
Журналистка и адвокат прибыли в Грозный с целью участия в процессе оглашения приговора по делу Заремы Мусаевой, супруги бывшего судьи Верховного суда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Неустановленные лица перекрыли дорогу Милашиной и Немову, когда они выехали из аэропорта. Вооруженные люди избили журналистку и правозащитника, повредили технику. Адвокату нанесли удар ножом, женщину облили зеленкой и по предварительной информации, сломали пальцы рук.
В настоящее время пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.
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Неустановленные лица перекрыли дорогу Милашиной и Немову, когда они выехали из аэропорта. Вооруженные люди избили журналистку и правозащитника, повредили технику. Адвокату нанесли удар ножом, женщину облили зеленкой и по предварительной информации, сломали пальцы рук.
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Анастасия Крестьянова