Журналисту МИА «Россия сегодня» Сергейцеву подкинули свиную голову

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Неизвестные звонили и писали Тимофей Сергейцеву с угрозами, а сейчас перешли к действиям.
Baza пишет, что 59-летний Сергейцев обнаружил голову вечером 26 сентября. Она лежала рядом с его дверью в чёрном пакете. Журналист не удивился и вызвал полицейских. По словам Сергейцева, последнее время неизвестные угрожают его жизни и здоровью, рассылают угрозы по почте и звонят.
Сергейцев не знает, кто это может быть. Голову забрали полицейские.
Тимофей Сергейцев родился в Челябинске. Является автором книг, а также статьи «Что Россия должна сделать с Украиной?». С 3 июня 2022 года он числится в санкционных списках Евросоюза.
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Сергейцев не знает, кто это может быть. Голову забрали полицейские.
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Мария Фирсова