Журналисты разоблачили международную сеть живодеров, мучающих и убивающих обезьян

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Daily Mail: Британские журналисты год расследовали деятельность международной сети живодеров, мучающих и убивающих обезьян
В Великобритании журналисты на протяжении года расследовали деятельность международной группы живодеров, которые мучили и убивали обезьян. В настоящее время к делу подключилась полиция, несколько человек уже арестованы. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам репортеров, масштабная группировка садистов сначала действовала на платформе YouTube, однако потом перешла в Телеграм. Сотни пользователей придумывали различные издевательства над обезьянами, после чего поручали жителям азиатских стран исполнение казней и делились садистическими видеороликами в Сети.
Британские журналисты под прикрытием зарегистрировались в такой группе живодеров и сумели вычислить исполнителя пыток в Индонезии. Отмечается, что заказчиками страшного контента чаще всего оказывались граждане США.
В настоящее время правоохранительные органы ряда стран возбудили уголовные дела по факту издевательств над животными. Не менее двух десятков людей в Индонезии, Великобритании, США и других странах находятся под следствием.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Бурятском лесу обнаружили девушку, пропавшую 18 дней назад. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
По словам репортеров, масштабная группировка садистов сначала действовала на платформе YouTube, однако потом перешла в Телеграм. Сотни пользователей придумывали различные издевательства над обезьянами, после чего поручали жителям азиатских стран исполнение казней и делились садистическими видеороликами в Сети.
В настоящее время правоохранительные органы ряда стран возбудили уголовные дела по факту издевательств над животными. Не менее двух десятков людей в Индонезии, Великобритании, США и других странах находятся под следствием.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Бурятском лесу обнаружили девушку, пропавшую 18 дней назад. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян