Змея укусила пенсионерку в Сергиевом Посаде

Фото: iStock/phototrip
Змея укусила пенсионерку из Сергиева Посада, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, вечером 10 августа пенсионерка вышла на свой частный участок в СНТ «Подлипки», где ей в ногу и вцепилась змея. Предположительно, женщину укусила гадюка.
Пенсионерку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с токсическим эффектом змеиного яда.
Напомним, семья москвичей отправилась отдохнуть в подмосковный Подольск, где четырехлетнего ребенка укусила змея. По информации СМИ, около трех часов ночи мальчик почувствовал себя очень плохо. Его экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц. Врачи диагностировали у дошкольника «укушенную рану лодыжки, токсическое действие яда змеи».
Читайте также:
Europa Press: Человек пострадал при падении вертолета в Испании
В Москве мужчина упал на рельсы в метро и погиб
В Сочи мужчина несколько дней насиловал и избивал сожительницу из-за татуировки
Пенсионерку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с токсическим эффектом змеиного яда.
Читайте также:
Europa Press: Человек пострадал при падении вертолета в Испании
В Москве мужчина упал на рельсы в метро и погиб
В Сочи мужчина несколько дней насиловал и избивал сожительницу из-за татуировки
Евгения Парфентьева