Зрелищная драка с факелами, кольями и собаками произошла в Новокузнецке

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По информации СМИ, происшествие случилось еще в мае. Стенка на стенку на видео борются жители микрорайона и пятеро неизвестных мужчин, наступающих с кольями и факелами. По предварительной информации, местные не раз прогоняли агрессоров, за то, что они прятали в микрорайоне закладки с наркотиками.
Очевидцы рассказали, что местным правоохранительным органам до драки нет никакого дела. При этом, сами представители полиции ситуацию пока не прокомментировали.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в поселке городского типа Верх-Чебула Кемеровской области рецидивист попытался изнасиловать 16-ти летнюю девочку.