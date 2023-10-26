Звезде «Дом-2» Ашмариной пробили легкое во время иглоукалывания

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Алёна Ашмарина, экс-участница реалити-шоу «Дом-2», посетила сеанс иглотерапии, после чего у неё начались проблемы.
Спустя несколько дней после процедуры 37-летней Ашмариной внезапно стало плохо. Девушку доставили в реанимацию.
Выяснилось, что специалист, который проводил сеанс, проколол легкое Алены. Она начала падать в обмороки. Девушка планирует подать в суд на специалиста. Но среди подписчиков нашлись те, кто не поверил словам Алёны, пишет «Стархит».
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Выяснилось, что специалист, который проводил сеанс, проколол легкое Алены. Она начала падать в обмороки. Девушка планирует подать в суд на специалиста. Но среди подписчиков нашлись те, кто не поверил словам Алёны, пишет «Стархит».
«Есть люди, которые считают меня гениальной актрисой и им смешно наблюдать за всем, что происходит со мной. Многие не могут понять, как такое могло произойти. Для меня это тоже был шок, оказаться в реанимации и услышать диагноз», - говорит Алёна.В доказательство Алена Ашмарина показала выписку из медицинской карты, где указан диагноз многодетной матери, а именно «левосторонний пневмоторакс», который возник после сеанса иглоукалывания.
«Проколотые легкие являются серьезными осложнениями, которые могут возникнуть при иглоукалывании. И как специалисты, так и пациенты должны осознавать эти риски. Симптомы пневмоторакса могут проявиться сразу», - объясняет Алена.Пневмоторакс опасен тем, что воздух накапливается в пространстве между легкими и грудной клеткой. Это приводит к коллапсу легкого.
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Мария Фирсова