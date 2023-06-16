Звезду сериала «Беспринципные» вместе с мужем задержали в центре Москвы

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Уточняется, что актриса Кристина Бабушкина вместе с супругом ехала в автомобиле. На Коровьем валу в столице их остановили сотрудники ГАИ.
«Сейчас актрису и ее мужа отправили на медосвидетельствование, а вещество отправили на экспертизу», — говорится в сообщении.Ранее «Радио 1» сообщало, что в Кемеровской области 7-летний мальчик погиб после того, как поел арбуз, его 8-летнего брата госпитализировали с отравлением, физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.