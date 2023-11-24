Зять директора Балаковской АЭС Бессонова сбил двух девочек на пешеходном переходе в Москве

Фото: iStock/MERLYN CANTWELL
В Москве зять директора Балаковской АЭС Валерия Бессонова сбил двух девочек на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, две девочки 16 и 18 лет переходили дорогу по пешеходному переходу на Большой Тульской, их сбил Lexus RX, принадлежащий директору Балаковской АЭС Валерия Бессонова, однако за рулем находился его зять Ярослав Шилов. Он управлял транспортом по доверенности.
По его словам, он не смог вовремя затормозить из-за снега и автомобиль занесло. Девочки отделались лёгкими ушибами, госпитализация не потребовалась. По данному факту проводится проверка. выясняются все обстоятельства ДТП.
Валерий Бессонова занимает пост директора Балаковской атомной станции в Саратовской области с 2016 года.
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По его словам, он не смог вовремя затормозить из-за снега и автомобиль занесло. Девочки отделались лёгкими ушибами, госпитализация не потребовалась. По данному факту проводится проверка. выясняются все обстоятельства ДТП.
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Элина Позднякова