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26-летняя дочь Пригожина Даная перенесла микроинсульт

30 октября 2023, 12:50
Фото: istockphoto/John Kevin

Фото: istockphoto/John Kevin

Год назад Даная стала мамой.
26-летняя дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная рассказала, что перенесла микроинсульт.
«Я перенесла микроинсульт, тут причин много, первое конечно стрессы, и последствия аварии 6-летней давности. Удары не прошли бесследно», - рассказала Даная.

Год назад Даная стала матерью. По словам Данаи, сын находился рядом с ней и давал ей силы жить и бороться с болезнью.
«Сейчас у меня интенсивное лечение, различные обследования. Уколы дома, то мама, то муж делает. Самое важное для меня - поддержка, поддержка близких», - сказала Даная.
На публикацию в соцсети отреагировала мачеха Данаи - певица Валерия, поставив под постом эмодзи в виде сердца.

Даная – дочь продюсера Иосифа Пригожина от первого брака с Еленой Пригожиной. Девушка вышла замуж в марте 2022 года. А спустя 6 месяцев, в августе, родила сына Даниэля.

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#инсульт
#шоу-бизнес
#здоровье
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МакSим рассказала, что её дочерей пытались удочерить, пока она была в коме
29 октября 2023, 16:01

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Певица МакSим призналась, что близкие люди хотели переписать на себя её имущество, пока она была в коме.
Об этом певица рассказала в беседе с Надеждой Стрелец на YouTube.

«Некоторые близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей, чтобы переоформить на себя имущество. Другие, как оказалось, подписывали за меня документы», — рассказывает МакSим.
О том, что её подпись пытались подделать, девушка узнала после случившегося.
 
15 августа МакSим вспоминала, как близкие давали ей документы на подпись во время срывов, когда она была «чересчур доброй» в состоянии алкогольного опьянения.

«Я потеряла значительные средства, миллионы, таким образом доверяя людям. Наделала ошибок. Причем этих людей я знала много лет, и сейчас их, конечно же, нет в моем окружении», — заявила МакSим.
13 июля МакSим из рехаба призналась в алкогольной зависимости.

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#алкоголь
#дети
#певица
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Звезда сериала «Друзья» утонул у себя дома
TMZ: Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри был найден мёртвым в своём джакузи
29 октября 2023, 03:45

Фото: iStock/jorgeantonio

Американский актер Мэттью Перри, наиболее известный ролью Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья», скончался в возрасте 54 лет. Как сообщил портал TMZ, Перри был найден мёртвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе.




Следов насильственной смерти не было, добавляет собеседник издания. Источники таблоида утверждают, что причиной смерти могло быть утопление, вызванное остановкой сердца. Наркотиков полиция на месте инцидента не обнаружила (Перри страдал от наркотической зависимости, когда снимался в «Друзьях»).

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#актёр
#смерть
#звёзды
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Покинувший Россию актёр серила «Кухня» сдал в аренду свою элитную квартиру в Москве
Покинувший Россию актёр Бурковский сдал в аренду свою квартиру в Москве
28 октября 2023, 14:23

Фото: iStock/simpson33

Покинувший Россию актёр театра и кино Андрей Бурковский сдал в аренду свою элитную четырёхкомнатную квартиру в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что квартира площадью 130 квадратных метров располагается в новостройке в московском районе Аэропорт. Актёр вместе с женой и детьми жил в ней до переезда в США. Стоимость такой квартиры может достигать 45 миллионов рублей.

Причиной такого решения стало то, что семья оказалась в невыгодном положении, поскольку приобреталась квартира в ипотеку на десять лет. Они приняли решение сдавать её, чтобы получить дополнительный доход. В настоящее время в ней живёт семья с ребёнком, которая выплачивает порядка 120 тысяч рублей в месяц. 

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#артист
#сша
#россия
#недвижимость
#аренда
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Bloomberg: Состояние певицы Тейлор Свифт превысило миллиард долларов
28 октября 2023, 02:58

Фото: iStock/OGULCAN_AKSOY

Состояние американской певицы Тейлор Свифт превысило отметку в 1 млрд долларов, сообщает агентство Bloomberg. Это произошло благодаря самому масштабному в карьере исполнительницы концертному туру Eras.
Bloomberg отмечает, что певица стала одной из немногих артисток в нынешнем шоу-бизнесе, заработавших капитал только на музыке и собственных выступлениях, а также благодаря качественному маркетингу. 

По данным агентства, состояние Тейлор Свифт складывается в том числе из 400 млн долларов доходов от музыкальных релизов, начиная с 2019 года, $370 млн  — с продажи билетов и мерча.  Принадлежащая артистке недвижимость Свифт оценивается в $110 млн.

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#певица
#сша
#деньги
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Музыкант Noize MC* продолжает продавать своё российское имущество
Noize MC* продал свой внедорожник Toyota RAV 4
27 октября 2023, 18:43

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Покинувший Россию музыкант Noize MC* продал свой внедорожник. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Иван Алексеев* (настоящее имя исполнителя) продал свой автомобиль Toyota RAV 4 2013 года выпуска за 2,1 млн рублей. По информации SHOT, машину приобрёл фотограф из Магадана, который теперь путешествует на ней по России.

Напомним, что Noize MC* переехал в Литву в 2021 году, после того, как СК РФ начал проверку его композиций на наличие пропаганды негативного отношения к полицейским, а также на попытки реабилитации нацизма. 

После отъезда из России музыкант начал продавать оставшееся имущество. Сначала он продал бизнес, затем через посредников начал распродавать мерч. Российские общественники были возмущены этим, поэтому потребовали запретить продажу продукции исполнителя, а уже купивших её россиян проверить на финансирование ВСУ.

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#имущество
#автомобиль
#музыкант
#ск рф
#продажа
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Канделаки: «Музыка сегодня нуждается в перезагрузке»
27 октября 2023, 16:55

Фото: istockphoto.com/cookelma

Директор телеканала Тина Канделаки ТНТ объявила о запуске шоу «Новая Фабрика звёзд», кастинги на который уже начались. Она отметила важность возвращения проекта на телеэкраны.
«Музыка сегодня нуждается в перезагрузке. Музыкальные фильмы-биографии хотят снимать про «Иванушек», «Кино» и «Руки Вверх!», так как за последние годы других глыб не появилось. Но это не значит, что их нет, эти бриллианты просто нужно найти. Как бы стремительно люди ни выбивались в артисты благодаря соцсетям, ничто не сравнится с профессиональным подходом, когда с тобой работают лучшие музыканты страны», — приводит «Вечерняя Москва» слова Канделаки.

Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ в нынешнем телевизионном сезоне запустит легендарное телешоу «Фабрика звёзд» в обновленном формате.

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#фабрика
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#телевидение
#артист
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Макаревич* переписал все российское имущество на сестру и сына
27 октября 2023, 16:33

Фото: iStock/simpson33

Сбежавший из России рок-музыкант Андрей Макаревич* избавился от последнего имущества, которое принадлежало ему на территории РФ, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
Долю в квартире на Ленинском проспекте музыкант переписал на своего сына - актера Ивана Макаревича. 1/3 жилплощади в элитном столичном доме принадлежит матери рокера и его бывшей жене, а остальными 2/3 теперь владеет его сын. 

Роскошный же особняк в посёлке «Павлово» Истринского района Макаревич* переписал на родную сестру - 61-летнюю танцовщицу Наталью Макаревич.

Напомним, в 2022 году лидер группы «Машина времени» перебрался в Израиль. В сентябре 2022 года музыканта внесли в реестр иностранных агентов за «осуществление политической деятельности». 

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#рок
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В Москве могут установить мемориальную доску Петру Мамонову
27 октября 2023, 13:31

Фото: istockphoto.com/La_Corivo

В Москве на доме, где родился и жил основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов, может появиться мемориальная доска в честь него.
Так на инициативу близких артиста откликнулся Патриарх Русской православной церкви Кирилл и направил на адрес мэра Москвы Сергея Собянина соответствующее обращение.

Как передают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-служба Московского патриархата, глава РПЦ отметил заслуги актёра и музыканта в «укреплении традиционных основ в жизни народа». Он добавил, что установка памятной таблички способствует сохранению памяти о Мамонове, данью уважения к нему, а также добрым примером в его лице для соотечественников.

А вот актриса Чулпан Хаматова, ранее уехавшая из России, для россиян примером вряд ли станет. Звезду на Аллее славы в Ульяновской области некогда любимой россиянами актрисы решили демонтировать, и, как пишет utro.ru, наши сограждане в соцсетях активно поддерживают такую инициативу.

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#шоу-бизнес
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Подруга Пугачевой рассказала о тайной связи певицы с Россией
«МК»: Подруга Пугачевой Аксенова заявила, что артистка не потеряла связь с РФ
27 октября 2023, 09:35

Фото: istock / macky_ch

Портниха Любовь Аксенова, называющая себя старой подругой Аллы Пугачевой, рассказала «Московскому комсомольцу» о настроении артистки и ее связях с Россией.
Аксенова заявила, что певица не рассказывает о своих действиях и местоположении, так как «любителей поживиться на ней очень много». При этом, певица не забывает о родине и продолжает поддерживать связь с оставшимися в России друзьями и родственниками.

«Я общаюсь с теми, кто с ней разговаривал. Настроение у Аллы сейчас, конечно, не очень хорошее. Она тоскует. Алла прекрасно понимает, в какой ситуации оказалась. Домой ей хочется, но дети есть дети», — заявила Аксенова.
Она также призывала фанатов Пугачевой чаще показывать сою любовь к артистке, так как это может помочь поменять решение Аллы жить далеко от РФ. 

Ранее член комитета Госдумы Евгений Фёдоров предрёк печальный исход Максиму Галкину* и Алле Пугачёвой. Депутат считает, что артисты лишатся всей своей зарубежной недвижимости и останутся там никому не нужными.

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*признан иностранным агентом на территории РФ.
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