26-летняя дочь Пригожина Даная перенесла микроинсульт

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Год назад Даная стала мамой.
26-летняя дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная рассказала, что перенесла микроинсульт.
Год назад Даная стала матерью. По словам Данаи, сын находился рядом с ней и давал ей силы жить и бороться с болезнью.
Даная – дочь продюсера Иосифа Пригожина от первого брака с Еленой Пригожиной. Девушка вышла замуж в марте 2022 года. А спустя 6 месяцев, в августе, родила сына Даниэля.
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«Я перенесла микроинсульт, тут причин много, первое конечно стрессы, и последствия аварии 6-летней давности. Удары не прошли бесследно», - рассказала Даная.
«Сейчас у меня интенсивное лечение, различные обследования. Уколы дома, то мама, то муж делает. Самое важное для меня - поддержка, поддержка близких», - сказала Даная.На публикацию в соцсети отреагировала мачеха Данаи - певица Валерия, поставив под постом эмодзи в виде сердца.
Даная – дочь продюсера Иосифа Пригожина от первого брака с Еленой Пригожиной. Девушка вышла замуж в марте 2022 года. А спустя 6 месяцев, в августе, родила сына Даниэля.
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Мария Фирсова