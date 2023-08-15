37-летняя актриса и дизайнер Эшли Олсен родила первенца

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Американская актриса Эшли Олсен родила сына.
TMZ пишет, что 37-летняя актриса и её муж Луи Эйснер стали родителями. Мальчика назвали Отто. Пара никак не прокомментировала событие.
В начале января сообщалось, что Эшли Олсен тайно сыграла свадьбу с художником Луисом Эйснером. Пара встречалась с 2017 года и не афишировала отношения.
Ранее сообщалось, что барбадосская певица Рианна стала матерью во второй раз. Артистка родила дочь. Известно, что Рианна уже выписана из роддома и в данный момент восстанавливается в особняке в Лос-Анджелесе. Инсайдеры говорят, что дочь- копия певицы. Рианна сообщила о второй беременности во время «Супербоула — 2023», спустя 9 месяцев после первых родов.
В мае 2022 года певица и её бойфренд Раким Майерс (A$AP Rocky) стали родителями сына RZA.
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В начале января сообщалось, что Эшли Олсен тайно сыграла свадьбу с художником Луисом Эйснером. Пара встречалась с 2017 года и не афишировала отношения.
В мае 2022 года певица и её бойфренд Раким Майерс (A$AP Rocky) стали родителями сына RZA.
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Мария Фирсова