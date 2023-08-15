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37-летняя актриса и дизайнер Эшли Олсен родила первенца

15 августа 2023, 10:16

Фото:istockphoto/netrun78

Американская актриса Эшли Олсен родила сына.
TMZ пишет, что 37-летняя актриса и её муж Луи Эйснер стали родителями. Мальчика назвали Отто. Пара никак не прокомментировала событие.

В начале января сообщалось, что Эшли Олсен тайно сыграла свадьбу с художником Луисом Эйснером. Пара встречалась с 2017 года и не афишировала отношения.


Ранее сообщалось, что барбадосская певица Рианна стала матерью во второй раз. Артистка родила дочь. Известно, что Рианна уже выписана из роддома и в данный момент восстанавливается в особняке в Лос-Анджелесе. Инсайдеры говорят, что дочь- копия певицы. Рианна сообщила о второй беременности во время «Супербоула — 2023», спустя 9 месяцев после первых родов.

В мае 2022 года певица и её бойфренд Раким Майерс (A$AP Rocky) стали родителями сына RZA.

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#роды
#актриса
#беременные женщины
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Машков заявил, что презирает уехавших из России артистов
Народный артист Машков заявил о презрении к уехавшим из России артистам
15 августа 2023, 02:13

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Народный артист России Владимир Машков в ходе беседы с «АиФ» рассказал о своем отношении к артистам, уехавшим их РФ.
«Вы им хотите что-то ответить? Вступить в дискуссию? С кем?! С людьми, которые поменяли свои полушария головного мозга на другие? У меня для всех них есть одно слово: презрение», — цитирует издание слова Машкова.

Он добавил, что, используя слово «презрение», вовсе не отворачивается от покинувших страну знаменитостей.

«Оно означает «смотреть очень внимательно». Но не на них, а туда, где наша любовь и уверенность. А тех, льющих грязь, беда настигнет сама», — пояснил народный артист.

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#артист
#россия
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Актриса Талызина заявила, что не считает Лию Ахеджакову актрисой
Актриса «Иронии судьбы» Талызина заявила, что не считает Лию Ахеджакову актрисой
14 августа 2023, 23:53

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Российская актриса Валентина Талызина в ходе интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» заявила, что не считает Лию Ахеджакову актрисой. Ранее они были коллегами по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!».
«Как говорят, маленькая собачка — до старости щенок. Она очень понравилась Рязанову в «Иронии судьбы». И быстро прилипла к нему, стала другом, вхожей в семью», — высказалась Талызина.

Актриса добавила, что режиссер Эльдар Рязанов предложил Ахеджаковой исполнить роль гадалки в своей последней картине «Андерсен. Жизнь без любви», но по итогу полностью вырезал отснятые кадры.

По словам Талызиной, их отношения с Лией Ахеджаковой не сложились со студенческих времен в ГИТИСе. Девушки жили в одном общежитии, при этом собеседница канала уверена, что Ахеджакова ее сразу не полюбила.

«Она жила через комнату от меня. Но уже тогда она все время «катила бочку» на своих соседей: мол, нехорошие, глупые. Это ее характер и зависть», — поделилась актриса.

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#общежитие
#режиссёр
#кадры
#актриса
#россия
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Сын Александра Градского обвинил последнюю жену музыканта в краже денег
14 августа 2023, 19:19

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

42-летний Даниил Градский считает, что последняя жена покойного Градского 38-летняя актриса и модель Марина Коташенко вынесла из квартиры его отца все деньги и имущество, которые должны были быть поделены между наследниками. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Градский-младший считает, что кража была совершена в ноябре 2021 года сразу после смерти музыканта от инсульта. С того момента Даниил Градский пытался договориться с Коташенко, однако сделать это не удалось.

Теперь данным вопросом будут заниматься сотрудники правоохранительных органов. 

Напомним, ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что певица Лада Дэнс начала получать сообщения с угрозами. Концертный директор певицы Сергей Пудовкин готовит официальное обращение в правоохранительные органы. Сообщается, что в социальных сетях Дэнс получила от неизвестного угрозы ножом, если она не перестанет требовать от транспортной компании 12 млн рублей.

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#кража
#адвокат
#певица
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#музыкант
#смерть
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Лада Дэнс начала получать угрозы после серьёзной аварии
14 августа 2023, 18:14

Фото: iStock/Anton Novikov

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что певица Лада Дэнс начала получать сообщения с угрозами.
Об этом Сергей Жорин заявил «Пятому каналу».
 
«Возможно, это просто сумасшедшие люди, но и недооценивать подобные сообщения — весьма опасно», —сказал Жорин и добавил, что Дэнс также угрожали по телефону.
Концертный директор певицы Сергей Пудовкин готовит официальное обращение в правоохранительные органы. Сообщается, что в социальных сетях Дэнс получила от неизвестного угрозы ножом, если она не перестанет требовать от транспортной компании 12 млн рублей.
 
5 августа произошло ДТП с участием трёх машин на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. В аварии пострадали четверо: 51-летний водитель машины Дэнс госпитализирован с переломами рёбер и позвонков, женщине диагностировали перелом ребра, второй пострадавшей — челюсти. Лада Дэнс по-прежнему не может самостоятельно передвигаться и разговаривать, однако врачи прогнозируют улучшение состояния, но с последующей сложной реабилитацией. У певицы диагностировали внутримозговую гематому, из-за которой у нее начались проблемы с речью. 

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#певица
#дтп
#авария
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Умер 50-летний рэпер Magoo
14 августа 2023, 17:57

Фото: istockphoto/LesByerley

Американский хип-хоп-исполнитель Мелвин Барклифф (Magoo), сотрудничавший с обладателем премии «Грэмми» рэпером Тимбалэндом, скончался в возрасте 50 лет.
«Не могу поверить в это, покойся с миром, Magoo», — написал рэпер Digital Black в одной из социальных сетей. Свой пост артист сопроводил фотографией альбома 1997 года Welcome to Our World, записанный Тимбалэндом в дуэте с Magoo.
Причины смерти рэпера не сообщают.
 
Музыкальная карьера Magoo началась в 1990-е годы. Вместе с Тимбалэндом он записал три альбома. Также рэпер сотрудничал с Мисси Эллиот и Ginuwine.

Ранее 45-летний музыкант Big Pokey был госпитализирован после концерта и скончался в больнице

Рэпер упал в обморок на сцене, когда выступал в городе Бомонт в штате Техас. Артист начал задыхаться. Медработник, который находился среди зрителей, провела рэперу сердечно-легочную реанимацию. Big Pokey умер в больнице.

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#рэп
#артист
#музыка
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Певица МакSим завершила курс лечения от алкогольной зависимости
14 августа 2023, 10:40

Фото: istockphoto/francescoch

Певица МакSим вышла из рехаба, где лечилась от алкогольной зависимости.
«СтарХит» пишет, что артистка сравнивает практику злоупотребления алкоголем с иллюзией — человек пьёт, когда наваливаются проблемы, чтобы забыть о них до завтра.

«Даже родители в итоге отворачиваются. Ты остаешься совсем один. Я поняла, что могу потерять всё», — рассказала МакSим. 
МакSим отметила, что вместе с ней в рехабе лечились другие знаменитости, «которых знают все». По её словам, она видела и тех известных людей, которые уже лишились всего.

«Дай бог, как-то выкарабкаются. Но им определенно во много раз сложнее, чем мне», — заявила МакSим.
13 июля МакSим призналась в алкоголизме. Певица рассказала, что слишком рано после тяжелой болезни начала гастроли и пыталась поддерживать себя алкоголем. Разговоры о странном состоянии певицы начались в марте, когда певица сорвала концерт на «Розе Хутор». Артистка еле стояла на ногах, не могла попасть в ноты, а потом бросила микрофон и ушла без объяснений.

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#алкоголизм
#алкоголь
#певица
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NEA: Греческая певица Николау умерла после падения с лестницы
13 августа 2023, 20:08

Фото: istockphoto/inga

Известная греческая певица и актриса Лизета Николау скончалась в реанимации частной клиники в Пирее. Несколько дней назад она оступилась и упала с лестницы в кафетерии, сильно ударившись головой.
Официант позвонил по номеру, который был последним в списке звонков 76-летней Николау. Затем уже абонент перезвонил ее сыну Александру. Певицу доставили в частную клинику. Врачи диагностировали у нее гематому мозга. Артистку поместили в реанимацию, ей провели инкубацию трахеи. Однако никакие процедуры уже не помогли — Лизета Николау скончалась.

Появилась на свет урожденная Элизабет Катикариду в Салониках в семье понтийских беженцев в 1951 году. Как певица она дебютировала на сцене в 1970 году, как актриса — в 1984. В середине 70-х годов вышел ее первый сольный альбом, песни для которого писали ведущие греческие композиторы.

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#врачи
#певица
#актриса
#свет
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Долгий бракоразводный процесс Джоли и Питта завершен
Анджелина Джоли и Брэд Питт окончательно развелись спустя 7 лет судов
11 августа 2023, 19:02

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Судебный процесс по разводу голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта завершился спустя семь лет. Об этом сообщает In Touch Weekly.
Отмечается, что трое несовершеннолетних детей пары останутся с Джоли. Питт сохраняет за собой право на посещение детей. Он также выплатит 250 миллионов долларов бывшей жене за полный контроль над виноградником, от владения которым Джоли отказалась.

По данным издания, исход долгих судебных тяжб — «большая победа для Питта».

Напомним, барбадосская певица Рианна стала матерью во второй раз. Сообщается, что артистка родила дочь. Известно, что Рианна уже выписана из роддома и в данный момент восстанавливается в особняке в Лос-Анджелесе. Инсайдеры говорят, что дочь- копия певицы. Рианна сообщила о второй беременности во время «Супербоула — 2023», спустя 9 месяцев после первых родов.

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#суд
#победа
#роддома
#певица
#контроль
#право
#развод
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Певица Рианна стала матерью во второй раз
10 августа 2023, 17:39

Фото:istockphoto/netrun78

Барбадосская певица Рианна стала матерью во второй раз. Сообщается, что артистка родила дочь.
Media Take Out, ссылаясь на близких певицы, сообщило эту новость. Известно, что Рианна уже выписана из роддома и в данный момент восстанавливается в особняке в Лос-Анджелесе. Инсайдеры говорят, что дочь- копия певицы.
 
Рианна сообщила о второй беременности во время «Супербоула — 2023», спустя 9 месяцев после первых родов. В мае 2022 года Рианна и её бойфренд Раким Майерс (A$AP Rocky) стали родителями сына RZA.
 
Рианна – обладательница 8 Грэмми, 6 American Music Awards, специальной награды Icon Award, а также 18 наград Billboard Music Awards.

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#роды
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