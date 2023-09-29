Филипп Киркоров удивил поклонников новой прической и цветом волос

Фото: istock / champja
Российский артист Филипп Киркоров появился на публике в новом имидже — певец сменил прическу и теперь он пепельный блондин. Фотографии появились в социальных сетях, сообщает ОСН.
Артист принял участие в гала-ужине, посвященном 18-летию совместной работы с продюсером Яной Рудковской и певцом Димой Биланом. Певец предстал перед публикой с волосами пепельного оттенка и новой стрижкой.
Ранее Киркоров рассказывал, то что обратился к пластическому хирургу из-за того, что в сеть попали его снимки с отдыха на море. Артисту не понравился его внешний вид из-за лишнего веса и у него развились комплексы.
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Ранее Киркоров рассказывал, то что обратился к пластическому хирургу из-за того, что в сеть попали его снимки с отдыха на море. Артисту не понравился его внешний вид из-за лишнего веса и у него развились комплексы.
«Я благодарен этой крысе, которая сняла меня исподтишка. Я ей благодарен, на самом деле, потому что она стала одним из мотиваторов того, что нужно что-то менять», — объяснил певец.Артист также признался, что только после пластической операции смог раздеваться и загорать на пляже, как раньше.
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Алина Юрчак