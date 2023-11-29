60-летняя актриса рассказала как перенесла ЭКО и беременность в позднем возрасте

Фото: istock / YakobchukOlena
Датская актриса, фотомодель и певица Бриджит Нильсен поделилась, в чем заключаются особенности беременности и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) после 55 лет. О трудностях, который ей пришлось преодолеть, она рассказала изданию People.
Бриджит, которой сейчас 60 лет, в 2018 году родила пятого ребенка. Она стала матерью в 55 лет после 13 неудачных попыток искусственного оплодотворения.
«Принимать гормоны, делать все анализы — я думаю, что это испытание не для всех. И это дорого, но, если у вас есть надежда и эта мечта, нужно следовать за ней. Просто узнать как можно больше, поговорить с людьми, которые уже пережили подобное и могут помочь и направить», — поделилась опытом актриса.
Она также призвала женщин, которые хотят детей, но не имею постоянного партнера, не отказываться от счастья материнства.
Читайте также:
«Ждет смерти Путина»: Наргиз призналась пранкерам Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
«Это ужас какой-то»: Волочкова прокомментировала смерть экс-любовника
Киркоров назвал мать Пугачёвой прекрасной тёщей
Алина Юрчак