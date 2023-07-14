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91-летнего отца Филиппа Киркорова госпитализировали

14 июля 2023, 18:11

Фото: istockphoto/demaerre

Отец певца Филиппа Киркорова, 91-летний Бедрос Киркоров, госпитализирован.
KP.RU пишет, что несколько месяцев Бедроса Киркорова беспокоят боли в ногах. Семья артиста консультировалась с Еленой Малышевой, которая помогла найти врача. Сейчас Бедроса Киркорова снова госпитализировали.

«Бедрос лег на плановый осмотр в военный госпиталь», —рассказали знакомые семьи. По их словам, «чувствует себя не очень хорошо, но держится».

Вместе с ним в больнице находится его 43-летняя помощница Олеся, с которой Киркоров-старший сблизился после развода с супругой Людмилой.

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#Киркоров
#Бедрос Киркоров
#госпитализация
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В Москве госпитализирован телеведущий Николай Дроздов
14 июля 2023, 16:48

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Вечером 13 июля 86-летний телеведущий Николай Дроздов был госпитализирован в одну из столичных больниц. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Из сообщения следует, что Дроздов обратился в одну из московских клиник за помощью ввиду проблем со здоровьем. По предварительным данным, в организме телеведущего начались воспалительные процессы внутренних органов, которые повлекли за собой застойные процессы.
 
Напомним, в конце января текущего года Николай Дроздов был госпитализирован с переломом ребер после неудачного падения.

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#Николай Дроздов
#здоровье
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Жена Гуфа подала на развод
14 июля 2023, 03:21

Жена репера Гуфа (Алексея Долматова) подала в Кунцевский суд заявление на развод. Беседа по делу о расторжения брака состоится 27 июля, пишет РИА Новости.
Супруги в настоящее время не давали комментариев по поводу предстоящего развода.

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Лариса Гузеева рассказала, что шоу «Давай поженимся» станет другим.

#Гуф
#репер
#развод
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Лариса Гузеева рассказала, что шоу «Давай поженимся» станет другим
13 июля 2023, 18:42

Фото: iStock/simpson33

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева раскрыла детали перезапуска программы «Давай поженимся» на Первом канале.
Гузеева утверждает, что создатели проекта решили сменить концепцию. Шоу будет нацелено на реальную помощь женихам и невестам. Об этом она сообщила в интервью «Вечерней Москве».

Телеведущая дополнила, что рада возобновить работу над программой, так как команда проекта стала семьей.

«В нынешнее время нужно жить гуртом — с родными, близкими, друзьями», – отметила Гузеева.

Напомним, передача «Давай поженимся» выходила в эфир с 2008 года. После начала специальной операции съемки были приостановлены.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что по многочисленным заявкам шоу вернется на экраны. Запуск «Давай поженимся» в новом формате планируется этим летом.

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#Лариса Гузеева
#Давай поженимся
#шоу
#Первый канал
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Сбежавший из России Михаил Шац* рассказал о жизни в Израиле
13 июля 2023, 17:05

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Юморист, телеведущий и актер Михаил Шац* в подкасте «Сила мысли» рассказал о жизни в Израиле.
Шац* заявил, что не обрел в этом государстве спокойствия и уверенности в будущем.

Он также добавил, что находится в постоянном стрессе, и что у него нет полного принятия ситуации.

Шац* отметил, что на данный момент не готов говорить о возвращении в Россию.

Напомним, Михаил Шац* оформил израильское гражданство в 2016 году, но окончательно обосновался в Израиле после начала специальной операции. Он осудил действия российских властей и переехал.

В сентябре юмориста признали иноагентом.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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#иноагент
#Израиль
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Певица МакSим призналась в алкоголизме
13 июля 2023, 11:56

Фото: istockphoto/francescoch

МакSим (Марина Абросимова) рассказала, что после тяжёлого ковида слишком рано вышла сцену. Она думала, что алкоголь придаст сил и поможет отрабатывать концерты «как машина».
Певица признала свою зависимость и легла в больницу на лечение.
 
Разговоры о странном состоянии певицы начались в марте, когда певица сорвала концерт на «Розе Хутор». Артистка еле стояла на ногах, не могла попасть в ноты, а потом бросила микрофон и ушла без объяснений, пишет Mash.

После сорванного концерта артистка рассказала, что причиной инцидента стало её плохое самочувствие. У певицы поднялось давление, закружилась голова и пропал голос.

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#алкоголизм
#МакSим
#певица
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Эдгард Запашный объяснил молчание своих коллег по поводу СВО
11 июля 2023, 18:50

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что те из его коллег, кто заняла выжидательную позицию и отмалчивается по поводу ситуации на Украине, имеет двойное гражданство и нечасто проводят свободное время в России.
«Анализируя, почему такие люди с большими именами позволяют себе так себя вести, я напрямую параллель провожу, что у них всех есть другое гражданство. Большую часть свободного времени они проводят не в этой стране», – прокомментировал в интервью проекту «Так сказать» «Абзаца» Запашный.

А актёр Эдуард Радзюкевич заявил, что в обществе всегда будет прослойка людей, даже среди известных и уличных, которые будут замалчивать свою позицию.

«Многие смолчали и тихо сидят. Кто-то до сих пор не понимает, как к происходящему относиться, кто-то испугался, кто-то живет по принципу «говорим одно, думаем другое, делаем третье». Эта прослойка всегда будет. Другое дело – во что это выливается? Среди молчащих есть люди куда страшнее тех, кто ляпнул языком и убежал. Они страну изнутри начинают точить», — сказал в беседе с «Петербургским дневником» Радзюкевич.

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#знаменитости
#Россия
#патриотизм
#спецоперация
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Солист группы «Каста» чуть не умер от остановки сердца во время пробежки
11 июля 2023, 17:03

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Солист группы «Каста» Хамиль чуть не умер от остановки сердца во время пробежки в Португалии, он был экстренно прооперирован и сейчас восстанавливается.Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Андрей Пасечный, так зовут участника группы «Каста» рассказал, что он был экстренно направлен в больницу после остановки сердца, которая произошла у артиста во время пробежки. Врачи провели ему операцию по шунтированию. По его словам, это очень редкий случай. Сейчас певец проходит реабилитацию и восстанавливается после комы.

«Я восстановлюсь и вернусь к концертной деятельности, как только закончу rehabilitation. Не кипишуйте! Всё будет ништяк!», - сказал Пасечный.

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#«Каста»
#сердце
#пробежка
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Шоу «Давай поженимся» вернется в эфир с обновленной концепцией
10 июля 2023, 18:34

Фото: iStock.com/boggy22

В новых выпусках «Давай поженимся» будут затронуты темы семьи и здоровых отношений.
Ведущая Лариса Гузеева рассказала, что проект будет ориентироваться на создание семьи и выстраивание здоровых отношений.
 
«15 лет я работаю с одним и тем же режиссером, редакторами: мы уже одна большая семья. Мама в детстве говорила: пока ты в кулаке с семьей, все вместе — вас не взять и не надломить. Наш дружный коллектив снова объединяется в любимом доме с названием «Давай поженимся!», —сообщила о возвращении шоу Лариса Гузеева.
 Пока неизвестно когда шоу появится в эфире. В анонсе на сайте написано, что «скоро».
 
Программы «Давай поженимся!», «Вечерний Ургант» и «Кто хочет стать миллионером?» пропали из эфира в конце февраля прошлого года.  

Ранее глава Первого канала Эрнст сообщил, что шоу «Давай поженимся» вновь выйдет в конце июня. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он также добавил, что уже 19 августа возобновятся съёмки популярного шоу про отношения с участием ведущей Ларисы Гузеевой.

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#Давай поженимся
#Гузеева
#шоу
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Депутат Романов призвал запретить концерт «Зверей» в Санкт-Петербурге
10 июля 2023, 14:23

Фото: iStock/Pro2sound

Депутат Госдумы Михаил Романов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой отменить концерт группы «Звери» в Санкт-Петербурге, который запланирован на 1 сентября.
«Царьград» сообщает, что причина заключается в гражданской позиции лидера группы «Звери» Романа Билыка.

Депутат Романов дополнил, что концерт «Зверей» может оказать негативное влияние на молодежь.

Напомним, что после начала специальной операции на Украине солист группы Роман Билык публично раскритиковал ее.

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