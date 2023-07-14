91-летнего отца Филиппа Киркорова госпитализировали

Фото: istockphoto/demaerre
Отец певца Филиппа Киркорова, 91-летний Бедрос Киркоров, госпитализирован.
KP.RU пишет, что несколько месяцев Бедроса Киркорова беспокоят боли в ногах. Семья артиста консультировалась с Еленой Малышевой, которая помогла найти врача. Сейчас Бедроса Киркорова снова госпитализировали.
Вместе с ним в больнице находится его 43-летняя помощница Олеся, с которой Киркоров-старший сблизился после развода с супругой Людмилой.
Читайте также:
Состояние 76-летней актрисы Татьяны Васильевой внезапно ухудшилось
В Москве в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали актрису Марину Неёлову
В Москве медики экстренно госпитализировали Анатолия Вассермана
«Бедрос лег на плановый осмотр в военный госпиталь», —рассказали знакомые семьи. По их словам, «чувствует себя не очень хорошо, но держится».
Читайте также:
Состояние 76-летней актрисы Татьяны Васильевой внезапно ухудшилось
В Москве в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали актрису Марину Неёлову
В Москве медики экстренно госпитализировали Анатолия Вассермана
Мария Фирсова