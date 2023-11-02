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91-летний отец Киркоров сбежал из больницы, не долечив пневмонию

02 ноября 2023, 14:51
Фото: istock / utah778

Фото: istock / utah778

Белрос Киркоров решил лечиться нетрадиционными методами.
SHOT пишет, что отец певца Филиппа Киркорова обратился в гериатрическое отделение столичной клиники в первой половине октября. Артист жаловался на одышку, отёчность, боли в спине, слабость.

Медики диагностировали пневмонию, нарушение бронхиальной проходимости, а также двусторонний гидроторакс. Бедроса Киркорова оставили на стационарном лечении. Состояние осложнялось остаточными посттуберкулёзными изменениями в правом лёгком.


Спустя 2 недели в дыхательные пути Киркорова стала попадать кровь во время сильного кашля. Врачи начали делать упор на антибактериальном лечении, но 91-летний артист принял неожиданное решение. Бедрос Киркоров покинул клинику. Он заявил, что лечиться будет нетрадиционными методами под руководством личного врача. Всего в больнице артист находился 17 дней.

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#артист
#певец
#больница
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Блогер Даня Милохин раскрыл размер своих доходов после переезда в Дубай
TikTok-блогер Милохин рассказал, что зарабатывает 700 тысяч рублей в месяц
02 ноября 2023, 14:00

Фото: istockphoto/frantic00

TikTok-блогер Даня Милохин рассказал, что зарабатывает 700 тысяч рублей в месяц.
Об этом он заявил в интервью для канала «100балльный репетитор» на YouTube. По словам Милохина, ему хватает, чтобы поесть, но доход нестабилен.  

По словам блогера, его заработок упал в 3 раза после того, как переехал в Арабские Эмираты. Но это дополнительная мотивация для тиктокера. Он позитивно смотрит на падение доходов.

Также Милохин заявлял, что ему трудно работать в ОАЭ, где на съёмку видеороликов требуется больше денег.

Ранее сообщалось, что популярного российского блогера и тиктокера Даню Милохина избили в центре Тбилиси. По информации СМИ, Милохин давал интервью Мадонне Мур. После разговора они решили прогуляться по грузинским улочкам. Тиктокер заглянул в кафе Groovy Roasters на чашку кофе, а затем, при выходе из заведения, решил похулиганить и заглянуть в приоткрытое окно соседнего дома.

Это не понравилось хозяину, который заметил в окне своей квартиры лицо Милохина. Он быстро выскочил на улицу и разобрался с блогером.

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#блогер
#деньги
#шоу-бизнес
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Джоли категорически осудила действия Израиля в Газе
02 ноября 2023, 01:30

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Звезда Голливуда, актриса, кинорёжиссёр и фотомодель Анджелина Джоли жёстко осудила действия Израиля в секторе Газа. Об этом обладательница премии «Оскар» и трёх премий «Золотой глобус» написала в своём Instagram*
«Это преднамеренная бомбардировка попавшего в ловушку населения, котором некуда бежать. Газа была тюрьмой под открытым небом почти два десятилетия и быстро превращается в массовое захоронение. 40% убитых — невинные дети», — написала кинозвезда.

Удары, которые Израиль нанёс по лагерю беженцев в секторе Газа, могу быть признаны военным преступлением, об этом сообщило ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на своей странице в соцсети X. В УВКПЧ также отметили, что решительно осуждают действия Израиля, которые привели к гибели 3,5 тысяч детей в секторе Газа. Представители организации призвали к немедленному прекращению огня в Газе, спасении детей и признании суверенитета Палестины.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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*принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена
#актриса
#звёзды
#израиль
#сектор газа
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Актёр Алексей Панин* получил гражданство США
01 ноября 2023, 13:51

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российский актёр Алексей Панин получил гражданство Соединенных Штатов Америки, фотографию с американским паспортом на фоне украинского флага Панин* опубликовал в своей социальной сети.
«Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США», - так Панин* подписал опубликованное фото. 

Напомним, Панин* перебрался из России в Испанию еще осенью 2020 года, а с началом специальной военной операции он неоднократно высказывался против проведения СВО и российских властей.

1 июля 2023 года на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью со скандально известным актером, где Панин* восхищался атакой на Крымский мост, просил жителей России начать убивать первых лиц государства, а также открыто призывал всех к совершению терактов.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ.
#сша
#фото
#крымский паспорт
#гражданство
#актёр
#испания
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Алла Пугачева спустя четыре месяца вышла на связь
Алла Пугачева вышла на связь впервые после начала военного конфликта в Израиле
01 ноября 2023, 00:34

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская певица Алла Пугачева впервые за четыре месяца вышла на связь. Она опубликовала на своей страничке в Instagram* серию фотографий.
В посте артистка разместила фото детей Лизы и Гарри и совместные кадры с супругом Максимом Галкиным**. Этот пост стал первым в аккаунте певицы с момента начала военных действий в Израиле, где семья российских артистов проживала с сентября 2022 года.

«Живем дальше», — написала Пугачева и закрыла комментарии к своей публикации.

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Подруга Пугачевой рассказала о тайной связи певицы с Россией

 

*Запрещенная в России экстремистская организация

**Является иностранным агентом
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#пост
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#алла пугачёва
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Актёр Назаров назвал Галкина* крысой из-за исполнения песен Цоя на концерте
31 октября 2023, 02:50

Фото: iStock/nantonov

Актёр Юрий Назаров осудил юмориста Максима Галкина* за исполнение на недавнем концерте песни Виктора Цоя. Об этом пишет «АиФ».
«Знаете, когда крыса загнана в угол, она бросается на людей. Вот для меня Галкин — крыса. Он сбежал, испугавшись. Крыл свою страну. А теперь осознал, что никому он не нужен за рубежом. Сначала гадости нес про спецоперацию на своих концертах, теперь на жалость бьет с песнями, которые любили в Союзе», — цитирует издание слова российского артиста.

Назаров добавил, что шоумен своим поведением сам загнал себя в угол. По его мнению, Галкин искал «где получше», однако просчитался с прогнозом дальнейшего развития событий. Актёр подчеркнул, что Максиму Галкину стоит покаяться за свои слова и поступки.

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*Является иностранным агентом
#артист
#актёр
#россия
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Генпрокуратура проверит звезду «Кухни» Назарова после обращения общественников
30 октября 2023, 14:28

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Звезду популярного российского сериала «Кухня» Дмитрия Назарова проверит Генпрокуратура, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в апреле 2023 года Тверской суд Москвы оштрафовал Назарова на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Артист неоднократно позволял себе высказываться против проведения специальной военной операции. 

Однако, Назаров все же решил вернуться на Родину, и даже запланировал здесь несколько выступлений. Тем не менее, некогда любимого актера российская публика не захотела принимать назад, и его спектакли пришлось отменить.

Теперь же активист движения «Отцы России» Андрей Загонников просит Генпрокуратуру вновь проверить высказывания Назарова, запретить ему любые выступления на территории РФ, а также приговорить его к исправительным работам.

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#актёр
#генпрокуратура
#вс рф
#проверка
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Российская певица призвала Пугачеву извиниться перед россиянами за «рабов и холопов»
Певица Ольга Зарубина посоветовала Алле Пугачевой извиниться перед россиянами
30 октября 2023, 14:07

Фото: istock / batuhan toker

Российская и советская певица Ольга Зарубина призвала покинувшую РФ артистку Аллу Пугачеву извиниться перед россиянами. Об этом сообщает «Аргументы и Факты».
Зарубина утверждает, что у Пугачевой незавидная судьба. Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» обратила внимание, что тоже переживала эмиграцию. Она отметила, что у Примадонны больше возможностей переезжать из страны в страну, но скитальческая жизнь без славы в ее возрасте — это тяжело.

«Но каждый получает то, что делал по жизни. Сейчас такая эра наступила: планета очищается. И каждый получает за свои заслуги, за то, что он делал в жизни», — заявила певица.
Напомним, в октябре прошлого года Пугачева прокомментировала критику в свою сторону заявив, что рада тому, что она терпеть не может людей, которые ее ненавидят. 

«Были холопами, стали рабами», — написала исполнительница.

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#музыка
#жизнь
#певица
#страны
#рф
#россия
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Композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «‎Выпьем за любовь»
30 октября 2023, 13:50

Фото: istock / Tero Vesalainen

Российский музыкант Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «‎Выпьем за любовь». Под брендом планируется продажа алкогольных, безалкогольных напитков и даже молочных продуктов. Роспатент утвердил заявку, поданную в апреле этого года. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Кроме того, теперь артист сможет оказывать рекламные услуги и заниматься деятельностью, связанной с музыкальным оборудованием.

Ранее сообщалось, что 15 сентября народного артиста госпитализировали из-за проблем с сердцем. Николаев находился в реанимации в тяжелом состоянии., ему провели сложную операцию – шунтирование. Отмечается, что в январе 2023 года музыканту уже проводили операцию на сердце по установке двух стентов. Спустя 2 недели, 29 сентября, артиста выписали из больницы. 

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26-летняя дочь Пригожина Даная перенесла микроинсульт
30 октября 2023, 12:50

Фото: istockphoto/John Kevin

Год назад Даная стала мамой.
26-летняя дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная рассказала, что перенесла микроинсульт.
 
«Я перенесла микроинсульт, тут причин много, первое конечно стрессы, и последствия аварии 6-летней давности. Удары не прошли бесследно», - рассказала Даная.
Год назад Даная стала матерью. По словам Данаи, сын находился рядом с ней и давал ей силы жить и бороться с болезнью.
 
«Сейчас у меня интенсивное лечение, различные обследования. Уколы дома, то мама, то муж делает. Самое важное для меня - поддержка, поддержка близких», - сказала Даная.
На публикацию в соцсети отреагировала мачеха Данаи - певица Валерия, поставив под постом эмодзи в виде сердца.
 
Даная – дочь продюсера Иосифа Пригожина от первого брака с Еленой Пригожиной. Девушка вышла замуж в марте 2022 года. А спустя 6 месяцев, в августе, родила сына Даниэля.

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#шоу-бизнес
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