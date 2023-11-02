91-летний отец Киркоров сбежал из больницы, не долечив пневмонию

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Белрос Киркоров решил лечиться нетрадиционными методами.
SHOT пишет, что отец певца Филиппа Киркорова обратился в гериатрическое отделение столичной клиники в первой половине октября. Артист жаловался на одышку, отёчность, боли в спине, слабость.
Медики диагностировали пневмонию, нарушение бронхиальной проходимости, а также двусторонний гидроторакс. Бедроса Киркорова оставили на стационарном лечении. Состояние осложнялось остаточными посттуберкулёзными изменениями в правом лёгком.
Спустя 2 недели в дыхательные пути Киркорова стала попадать кровь во время сильного кашля. Врачи начали делать упор на антибактериальном лечении, но 91-летний артист принял неожиданное решение. Бедрос Киркоров покинул клинику. Он заявил, что лечиться будет нетрадиционными методами под руководством личного врача. Всего в больнице артист находился 17 дней.
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Медики диагностировали пневмонию, нарушение бронхиальной проходимости, а также двусторонний гидроторакс. Бедроса Киркорова оставили на стационарном лечении. Состояние осложнялось остаточными посттуберкулёзными изменениями в правом лёгком.
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Мария Фирсова