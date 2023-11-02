91-летний отец Киркорова сбежал из больницы

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По данным SHOT, певец Бедрос Киркоров сбежал из больницы спустя 17 дней пребывания.
По прошествии двух недель и при наличии кашля с кровохарканьем ему назначили антибактериальное лечение. Несмотря на настояния медицинского персонала, Бедрос Киркоров решил выйти из больницы. Он заявил о намерении применить нетрадиционные методы лечения под руководством своего личного врача.
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