«А можно я повозмущаюсь»: Певец Дима Билан раскритиковал дочь Сергея Трофимова

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Во время прослушивания выступления 15-летней Елизаветы Трофимовой, артист раскритиковал девушку и обвинил в отсутствии индивидуальности.
Девушка ранее участвовала в конкурсе «Голос. Дети» в 2012 году и смогла выйти в финал. Сейчас она снова решила принять участие в телепроекте. Во время выступления к Лизе повернулись 2 наставника — Полина Гагарина и Егор Крид. Крид в 2021 году был наставником юной Трофимовой.
Пока артисты хвалили выступление, Билан подключился к обсуждению с критикой.
«Почему вы все стараетесь сделать свои голоса похожими друг на друга? Есть какой-то эталон красоты?», — возмутился Билан.
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