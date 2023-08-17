Адвокат Добровинский назвал фейком новый скандал вокруг хирурга Хайдарова

Адвокат певицы Славы заявила, что хирург Хайдаров, от рук которого якобы пострадала артистка, официально нигде не работает. По словам юриста Елены Сениной, в клиниках, где пациентки оперировались у Хайдарова, заявили об отсутствии информации о деятельности Хайдарова.