Адвокат Добровинский назвал фейком новый скандал вокруг хирурга Хайдарова

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Адвокат певицы Славы заявила, что хирург Хайдаров, от рук которого якобы пострадала артистка, официально нигде не работает. По словам юриста Елены Сениной, в клиниках, где пациентки оперировались у Хайдарова, заявили об отсутствии информации о деятельности Хайдарова.
«Не думал, что мне ещё раз придётся работать с Пашаевым, и вот теперь "Пашаев" в юбке. Иначе назвать не получается человека, который уже каждую неделю выдаёт сенсационные фейки. На этот раз фейк о том, что Тимур Хайдаров официально нигде не работает. Причём не работает он именно в "клиниках Хайдарова". Во-первых, таких клиник, как "клиники Хайдарова" нет в принципе. Во-вторых, есть клиники Олимп и GMT Clinic, где Тимур официально работал хирургом. В клинике IQPLASTIQUE Тимур также работает хирургом, а принадлежит клиника семье Хайдаровых. Зачем так врать? Денег все равно вырвать не получится. Печально, когда среди аргументов выдумки или мат», — отметил адвокат Александр Добровинский.Читайте также:
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