Агутину потребовалась срочная медицинская помощь в самолете

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Российскому певцу Леониду Агутину понадобилась медицинская помощь в самолете из-за плохого самочувствия и боли в горле. Об этом пишет «Утро.Ру».
«Реанимировали меня. Я даже часик поспал под этой капельницей», — приводит слова певца «Утро.Ру».
По словам Агутина, после случившегося он смог отправиться на репетицию. Певец также отметил, что работа его спасает.
Татьяна Васильева попросила невестку вызвать скорую. Причиной плохого самочувствия актриса считает стресс.
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