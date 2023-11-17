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«АиФ»: Сжёгший паспорт блогер Шарлот вызвал певца SHAMAN на музыкальную дуэль

17 ноября 2023, 05:56
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Скандально известный блогер Эдуард Шарлот, несколько месяцев назад сжёгший на камеру российский паспорт, вызвал на музыкальную и творческую дуэль суперпопулярного российского певца SHAMAN (Ярослава Дронова). Об этом сообщили «Аргументы и факты».
«SHAMAN, я вызывают тебя на дуэль: творческую и музыкальную. Везде в проплаченных источниках пишут, что ты композитор и автор песен. Я в тебе не признаю ни одного, ни второго. Отвечай или ты проиграл», — заявил в опубликованном в Сети видеообращении блогер, ранее покинувший Россию.

Он предложил, чтобы встреча состоялась в помещении с фортепиано, где каждый из участников сможет продемонстрировать свои навыки игры музыкальных инструментов и сочинения композиций, а также вокальный диапазон своих голосов.


Ранее Шарлот заявил, что хочет вернуться на родину, но не имеет на это средств. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Блогер даже построил планы, которые собирается реализовать на родине. Так, он заявил, что займётся созданием нового альбома, который никак не будет связан с политикой и спецоперацией на Украине.

Напомним, что 26 июля Шарлот опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт. Свои действия он подкрепил словами о том, что больше не считает себя гражданином России.

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#блогер
#певец
#музыканты
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Стало известно, когда Леонтьев может вернуться на сцену
Директор Леонтьева Чигирев: Концерты могут состояться в следующем году
16 ноября 2023, 18:39

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Директор артиста Народного артиста РФ Валерия Леонтьева Борис Чигирев заявил, что пока концерты артисты не планируются, однако они могут состояться в следующем году.
«Концерты пока, по крайне мере в ближайшее время, Валерий Яковлевич давать не намерен. Может быть, в следующем году, в юбилейный год. Что касается корпоративов — если будут интересные предложения, почему и нет?» — поделился в беседе с NEWS.ru Чигирев.

При этом он опроверг слухи об эмиграции артиста из России в США.

Ранее основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг слухи о переезде в Германию. По его словам, фейковая информация, распространяющаяся в СМИ, создана недобросовестными людьми, которые пытаются негативно повлиять на репутацию музыканта.

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#концерт
#артист
#шоу-бизнес
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Авербух заявил о присутствии Костомарова на его юбилейном мероприятии
16 ноября 2023, 17:49

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Продюсер, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити — 2002 Илья Авербух заявил о том, что на гала-шоу «Вместе и навсегда», которое пройдёт 17 декабря на «ВТБ Арене» и будет посвящено его 50-летию, придёт Роман Костомаров.
«Рома — родной для меня человек. Человек, который 20 лет назад на моем самом первом шоу выступал в паре с Татьяной Навкой. Рома идет со мной по жизни, и для меня очень важно, что он будет на юбилейном шоу. В каком качестве — посмотрим. Главное, что он будет вместе со мной в этот день», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Авербух.

Он добавил, что в гала-шоу примут участие многие известные фигурист, среди которых Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Мария Петрова, Алексей Тихонов и многие другие.

Однако, по его словам, спортсмен не примет участие в новогодней сказке «Корова на льду».

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#шоу
#спортсмен
#фигурист
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Шнуров прокомментировал информацию о своём переезде в Германию
RTVI: Шнуров опроверг информацию о своём переезде в Германию
16 ноября 2023, 15:31

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг слухи о переезде в Германию. Об этом он рассказал в интервью RTVI.
По его словам, фейковая информация, распространяющаяся в СМИ, создана недобросовестными людьми, которые пытаются негативно повлиять на репутацию музыканта. 

Шнуров отметил, что даже не планировал переезд в другую страну. При этом он добавил, что согласно сообщениям из СМИ, в этом год он эмигрировал уже не менее пяти раз.

Накануне в СМИ появилась информация, которую предоставила мать бывшей помощницы музыканта Анастасии Кулигиной. Валентина сообщила, что Шнуров якобы приобрёл недвижимость в Германии и переехал в европейскую страну вместе с семьёй. 

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Деревянко ответил на обвинения в мошенничестве
Деревянко: «Я был обманут»
16 ноября 2023, 15:30

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр Павел Деревянко заявил, что сам был обманут и отверг все обвинения в мошенничестве.
При этом, он отметил, что правоохранители знают об этом.

«Я был обманут. Все в моём окружении — мои близкие, мои друзья, родные — все всё это знают. <…> Конечно, с их стороны это уже агония просто. И совсем скоро все виновники получат по заслугам», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Деревянко.

Российскому актёру Павлу Деревянко грозит тюремный срок по статье о мошенничестве. Так, по информации СМИ, с заявлением в полицию на Деревянко обратился москвич, потерявший деньги на криптобизнесе артиста.

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#сми
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#происшествие
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Фаворит Пугачевой Савин рассказал о любовном треугольнике с ней и Галкиным*
15 ноября 2023, 18:04

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актер, певец, композитор Сергей Савин в интервью изданию «Аргументы и Факты» рассказала, что что в 2011 году попал в любовный треугольник с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным*. На тот момент исполнитель стал победителем «Фактора А», из-за чего проводил много времени со звездой.

Пугачева, по признанию Савина, сразу «выделила его из всех».  Между ними завязались отношения, несмотря на солидную разницу в возрасте — 39 лет. Примадонна даже старше его матери.

На тот момент Галкин* был женихом Пугачёвой и му было трудно сдерживать эмоции. Он испугался, что новый фаворит  что он займет его место.

«Если бы я тогда был умнее, мог вытеснить Максима из этого треугольника. Он никогда не говорил обо мне плохо, но свел наше общение на нет», — добавил Савин.
Он также отметил, что Алле Борисовне было выгоднее строить отношения с Максимом, чем с Сергеем, так как Галкин более распиаренный, а Савин ничего из себя не представляющий новичок. 

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*Признаны иностранными агентами на территории РФ
#певец
#актёр
#композитор
#отношения
#интервью
#эмоции
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Моргенштерн* внесен в черный список ОАЭ после интервью с Собчак
Mash: Моргенштерна* внесли в черный список в ОАЭ из-за статуса иноагента в РФ
15 ноября 2023, 17:01

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Правительство ОАЭ внесло скандального реп-исполнителя Алишера Моргенштерна* в черный список, его концерты будут отменены. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации портала, запланированные концерта артиста были отменены вскоре после выхода его интервью с журналисткой Ксенией Собчак. 

Организаторы концерта не объяснили причин, по которым выступление Моргенштерна* не состоялись. Предполагается, что всему виной стал статус иностранного агента, который не позволяет осуществлять концертную деятельность, в том числе за рубежом. 

Примечательно, что об отмене концертов артист узнал за несколько часов до проведения мероприятий. 

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#артист
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#иностранный агент
#моргенштерн
#ксения собчак
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Племянница Галкина* с размахом отметила свой День рождения в столичном ресторане
15 ноября 2023, 14:07

Фото: iStock/Boris_Kuznets

Племянница Максима Галкина* Алина Галкина с размахом отметила свой День рождения в ресторане KAIF Provenance, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, на празднование этого события Галкина потратила в районе одного миллиона рублей.

Ранее KAIF Provenance принадлежал популярному рэперу Моргенштерну**. Из состава учредителей артист вышел, однако, теперь в заведении подают десерт с недвусмысленным названием – «Иноагент». Его также пробовали на Дне рождении у племянницы комика. 

Отмечается, что Галкина планирует стать популярным блогером, и потому активно ведёт свою страницу в запрещенной социальной сети. Её брат Гриша, который также выступил на празднике Алины, стремится к музыкальной карьере и взял себе псевдоним Talent. 

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#москва
#день рождения
#блогер
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Актёру Деревянко грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество
15 ноября 2023, 13:24

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российскому актёру Павлу Деревянко грозит тюремный срок по статье о мошенничестве, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, с заявлением в полицию на Деревянко обратился москвич, потерявший деньги на криптобизнесе артиста. 

С конца сентября 2022 года потерпевший вложил миллион рублей в компанию «Бии Соул», которой владеют Деревянко и его партнёр Григорий Мулузян. С компанией он заключил три договора займа, однако, более чем год спустя, никакой прибыли столичный предприниматель не получил. 

Обманутый инвестор потребовал привлечь к ответственности Деревянко и его партнёра. 

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#москва
#полиция
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Экс-депутат Худяков: Пугачева может эмигрировать в США
15 ноября 2023, 00:25

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывший депутат Госдумы РФ Роман Худяков заявил, что певица Алла Пугачева может переехать к старшей дочери Кристине Орбакайте в США. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«Алла Пугачева и Максим Галкин* бегут туда, где деньги, — на Запад, будь-то Израиль или Кипр», — цитирует издание слова собеседника.

Он отметил, что Орбакайте с семьёй уже давно живёт в Майами. В США также перебрался и внук Пугачёвой Никита Пресняков.

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#сша
#израиль
#алла пугачёва
#запад
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