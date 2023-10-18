Анатолий Белый раскритиковал власти Израиля из-за военного конфликта с ХАМАС

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Российский актер Анатолий Белый высказался против властей Израиля из-за военного конфликта с группировкой ХАМАС. Об этом сообщает издание StarHit. Белый покинул РФ в 2022 году и уехал с семьей в Израиль.
«Мы слишком поверили в несокрушимость своей армии, мощь авиации и искусственный интеллект, забыв об интеллекте естественном. Наша мощь оказалась карточным домиком, который рассыпался от первого же серьезного толчка», — сказал Белый.Артист также заявил, что власти Израиля обсуждали возможность нанесения удара по Ирану, но при этом 3 дня не могли справиться с двумя тысячами боевиков.
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Алина Юрчак