Актер Игорь Петренко задолжал актрисе Екатерине Климовой почти 5 млн рублей алиментов

Фото: ФСПП МО
Артист Игорь Петренко накопил миллионные долги по алиментам.
По данным издания «СтарХит», на официальном сайте судебных приставов указана сумма задолженности Петренко — 4 854 190 рублей 14 копеек.
Актер не в первый раз накапливает долги по алиментам. В конце прошлого года Петренко выплачивал задолженность в размере 6 млн рублей. После чего попросил через суд снизить размер выплачиваемых алиментов на общих детей с актрисой Екатериной Климовой. Но заявление было возвращено из-за несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора.
Игорь Петренко и Екатерина Климова были женаты 10 лет и развелись в 2014 году.
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Актер не в первый раз накапливает долги по алиментам. В конце прошлого года Петренко выплачивал задолженность в размере 6 млн рублей. После чего попросил через суд снизить размер выплачиваемых алиментов на общих детей с актрисой Екатериной Климовой. Но заявление было возвращено из-за несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора.
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Мария Фирсова