Актер Сергей Астахов стал отцом во второй раз

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Российский актер Сергей Астахов во второй раз стал отцом. Об этом пишет «7Дней».
У Сергея также есть дочь Мария, которая появилась на свет в браке с Викторией Адельфиной в 1998 году. Однако в 2011 году супруги развелись. Известно, что Астахов и Савкеева не состоят в браке.
Читайте также:
Внучка Гурченко продаёт дачу своей знаменитой бабушки
Отец Иды Галич устроил разборки на дороге на Ленинградском шоссе
Иосиф Пригожин заявил, что приходил на работу через подвал из-за ЧВК «Вагнер»
Диана Аванесян