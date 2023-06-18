Актриса Анна Чиповская тайно вышла замуж и опубликовала первые фото со свадьбы

Фото: фотобанк Московской области
16-го июня Анна Чиповская праздновала свой 37-й день рождения. В этот день актриса взглянула назад на год, который она пережила, и опубликовала пост в социальной сети с фотографиями за последний год. Под фотографиями она оставила комментарий: «Все, что спасало этот год».
На фото видно, что Чиповская была одета в элегантное белое платье средней длины, на ней были туфли на высоких каблуках, а в руках она держала несколько букетов цветов. Ендальцев держит свидетельство о заключении брака.
Ранее экономист Андрей Демин объяснил, что причин, по которым современная молодёжь не стремится пышно играть свадьбу, много, основные из них кроются в том, что молодые люди не видят смысла в излишних тратах на торжество.